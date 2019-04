«Impronte digitali anche per i parlamentari controlli uguali per tutti i dipendenti statali»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Onorevole Mattia Fantinati, lei è sottosegretario alla Pa dei CinqueStelle, ci parla della proposta per mettere fine alla pratica dei cosiddetti «pianisti» in Parlamento? «Stiamo per approvare la legge Concretezza, un provvedimento per aumentare l'efficienza della Pubblica amministrazione e che pone l'accento sulla valutazione dei dipendenti pubblici, non ultimo con il ricorso ai controlli biometrici, che dovrebbero tutelare i tanti dipendenti onesti e mettere fine ai furbetti del cartellino. Ma questi controlli devono valere anche per i...