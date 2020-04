IMPRESE

UDINE Il presidente della Regione, Massimiliano Fedriga, assicura una posizione di «piena collaborazione nei confronti dell'Esecutivo nazionale», ma preme sull'acceleratore della ripartenza economica, tanto da chiedere «con urgenza» al Governo nazionale «un piano di riapertura graduale» che potrebbe «essere testato in una decina di giorni». È la posizione assunta ieri nel corso di una conferenza stampa in cui ha evidenziato il senso del decreto che ha firmato lunedì, sera togliendo alcune restrizioni aggiuntive che erano vigenti in Friuli Venezia Giulia, e prospettando il futuro prossimo in epoca di Coronavirus. L'ultimo provvedimento del Governo ha fissato il 3 maggio come scadenza del fermo produttivo e della stringente limitazione dei movimenti, ma Fedriga è «preoccupato» che per quella data «le nostre imprese non terranno chiuso per rispettare un nuovo provvedimento, ma perché non avranno più la forza di riaprire, garantendo i posti di lavoro». Da qui la richiesta al Governo Conte perché «predisponga con urgenza un piano di riapertura graduale delle attività economiche». Il presidente ha precisato che «dobbiamo riaprire in sicurezza». Temi che sono stati all'ordine del giorno dell'agenda industriale negli ultimi giorni. Così, dopo che ieri è scattata la possibilità di rialzare le saracinesche per librerie, negozi per bambini e imprese del comparto legno, ora l'elenco potrebbe allungarsi rapidamente. Dovrà deciderlo Roma, perché «l'ultimo decreto legge del Governo non permette alle Regioni di agire in modo autonomo». «L'attuale crisi sanitaria non deve trasformarsi in un dramma economico», ha aggiunto Fedriga, indicando anche il «come» riaprire. «Il piano di riapertura graduale dei comparti economici potrebbe essere testato in una decina di giorni e deve riguardare anche la mobilità, a partire dall'utilizzo dei mezzi privati e dalla possibilità di ampliare l'offerta del trasporto pubblico locale». Fedriga ha assicurato che ci sono tempi brevi per l'app di Insiel che consentirà il tracciamento di contatti. «A breve l'avremo finita di testare ha detto -. L'app, da utilizzare su base volontaria, non geolocalizza le persone, ma consente di capire se siamo stati a contatto con più di qualcuno per più di 15 minuti e per, il caso di contagio, di ricostruire la diffusione del virus».

TURISMO

Dando una prospettiva, Fedriga ha sostenuto che «difficilmente è ipotizzabile la riapertura delle scuole» e si è detto «molto preoccupato» per la stagione turistica estiva, annunciando «sostegni economici per le imprese in forte difficoltà». In contemporanea, proprio riguardo al comparto turistico, l'assessore regionale alle Attività produttive, Sergio Bini, ha manifestato «un po' di delusione», al termine dell'incontro delle Regioni con il ministro dei Beni culturali con delega al Turismo, Dario Franceschini. «Non sono emerse certezze sull'entità delle somme eventualmente a disposizione e ancora meno sui tempi delle loro erogazioni», ha detto. Intanto un terzo delle 92 aziende partecipate da Friulia ha richiesto di accedere agli strumenti specifici che la Finanziaria regionale ha attivato dal 19 marzo scorso attivando un piano straordinario da 50 milioni di aiuti. La gran parte delle partecipate ha richiesto l'attivazione di finanziamenti a 24 mesi a tassi vantaggiosi e senza commissioni. «Abbiamo sentito molte parole. Ci aspettavamo una Regione che, insieme alle parti sociali, coordina, propone e prende l'iniziativa per un piano reale di ripresa delle attività produttive», ha commentato il segretario regionale del Pd, Cristiano Shaurli, riferendosi all'intervento del presidente Fedriga.

Antonella Lanfrit

