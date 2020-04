IMPRESE

UDINE «Abbiamo deciso di dare un segnale forte e chiaro» agli operatori del centro commerciale. Così Antonio Maria Bardelli spiega la decisione del Città Fiera di andare incontro ai quasi 250 tenant che gestiscono le attività della galleria, oggi in gran parte chiuse, con sconti sugli affitti. Perché la ripartenza, spiega, si fa anche «nell'ottica di una reciproca sostenibilità», aiutandosi e aiutando. Sulla stessa linea anche il progetto per validare i test sierologici, sostenuto da una raccolta fondi in cui lo stesso Bardelli è parte attiva: «Ci siamo offerti volontari per sperimentare i test, una volta validati, su 100-150 persone di una decina di attività del centro. Vogliamo essere utili in questa fase, per stabilire protocolli e strategie» a prova di virus.

AFFITTI

L'aveva detto a fine marzo, in un'intervista al Gazzettino, che al Città Fiera si stavano valutando sconti per i piccoli, «anche in modo sensibile. O si aiuta o non si aiuta». Detto, fatto. «Quello che possiamo dire oggi è che abbiamo deciso di dare un segnale forte e chiaro ai nostri tenant (i conduttori dei negozi della galleria ndr), per essergli vicino in questo momento di difficoltà. Non parliamo di sconti nominali, ma importanti, che avranno una durata che potrebbe estendersi anche oltre il semplice periodo di chiusura e andare oltre il 3 maggio». «Abbiamo già iniziato il dialogo con gli operatori: quasi tutti ci hanno ringraziato sentitamente. Agiamo secondo principi di serietà e di confronto: solo parlandosi e capendosi possiamo pensare di superare questo momento. Parliamo di sconti importanti, che verranno applicati solamente se gli affitti saranno pagati, altrimenti è ovvio che il beneficio non potrà essere applicato». Oggi al Città Fiera si continua a respirare un'atmosfera surreale, con «una ventina di attività aperte su 250» e lo scotto inevitabile di presenze e fatturato in calo, perché «con le limitazioni dettate dal concetto di prossimità, molta gente ha paura». Ma è presto per parlare delle carature degli sconti. «Ci sono realtà un po' aperte e un po' no. Ci sono situazioni molto variegate e legate anche al fatto che una parte del centro è in joint venture con un grosso gruppo e una parte no: dove siamo soli, possiamo decidere da soli, dove siamo in gruppo dobbiamo condividere le scelte».

I TEST

«Il progetto sui test sierologici è partito quasi un mese fa e adesso il tema è diventato l'argomento del giorno. Giustamente. Peccato che abbiamo perso 3-4 settimane». Sostenuto dalla raccolta di fondi di Nicopeja (già raccolti 27.930 euro, ma Bardelli punta ad arrivare almeno a 50mila), il progetto per la validazione dei kit in commercio è ormai al rush finale. «Una volta validati, sarà fondamentale farli per continuare la battaglia contro il virus e tenere monitorata la popolazione, abbinando tecniche statistiche ai test. Fatti in numero ridotto ma su campioni rappresentativi possono essere degli ottimi sistemi di allarme per contenere eventuali nuovi focolai. Noi ci siamo già offerti volontari per testarli e stiamo aspettando la validazione del kit per firmare un accordo: potrebbero essere sottoposti all'esame 100-150 persone di una decina di negozi del gruppo, dal Garden agli uffici al Mega Intersport. Sono test importanti: ci potrebbero permettere di continuare a combattere il virus senza uccidere l'economia». Secondo Bardelli però, «forse ugualmente importante è a ricerca di nuove norme di comportamento per tutti i cittadini. Per esempio, quando molti torneranno a lavorare, bisogna spiegare come devono comportarsi al rientro a casa per tutelare i nonni e non esporli al rischio contagio». Al Città Fiera, per sostenere la raccolta di fondi di Nicopeja, «stiamo partendo con una campagna grafica di appoggio. La ripartenza è un problema di tutti», spiega Bardelli. Proprio per sostenere la ripartenza in sicurezza è nato il progetto Emergenza covid-19. Proteggiamo chi ci protegge-Fvg futuro in sicurezza che punta a raccogliere soldi per la validazione del kit più efficiente per gli esami sierologici per poi partire con i test anche sugli operatori del mondo produttivo. Fra i donatori c'è anche il Città Fiera che ha devoluto altri 5mila euro dopo la donazione da 100mila euro all'ospedale di Udine.

Camilla De Mori

