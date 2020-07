LA FOTOGRAFIA

BELLUNO Il lockdown ha bloccato l'Italia intera, ma anche l'emorragia di imprese. Sorprendenti i dati diffusi ieri dalla Camera di Commercio di Treviso Belluno. Anche nella nostra provincia si registra la tendenza che c'è in tutto il Paese: il bilancio tra chiusure a aperture delle aziende bellunesi è rimasto congelato in tutto il periodo di emergenza. «Dai dati sulla demografia d'impresa relativi al II trimestre 2020 era attesa una contrazione del numero di imprese, considerato l'impatto Covid sull'economia -spiegano dalla Camera di Commercio -. Accade invece il contrario: tra marzo e giugno lo stock delle sedi di impresa risale di 17 aziende a Belluno». Ma si mette in guardia: «Nessuna illusione di scampato pericolo: questa risalita degli stock pare più che altro figlia di una significativa discontinuità nei flussi di iscrizioni e cessazioni d'impresa, che praticamente risultano dimezzati nel II trimestre 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Ne discende un bilancio demografico apparentemente in positivo, ma del tutto anomalo». Insomma nel lockdown si sono fermate per evidenti motivi (uffici e professionisti chiusi) anche le comunicazioni delle cessazioni, che potrebbero però arrivare in seguito.

I DATI

In provincia quindi il saldo tra natalità e mortalità d'impresa si mantiene pressoché positivo per tutte le mensilità del secondo trimestre 2020. Le iscrizioni risultano più che dimezzate (-53,7%) e lo stesso accade per le cessazioni (-53,2%) per un saldo trimestrale comunque positivo (+24) ma al di sotto dei valori dello stesso trimestre dell'anno precedente (che segnava +54).

L'AGRICOLTURA

Quasi tutto l'incremento congiunturale delle sedi d'impresa (+17 unità) è determinato dall'agricoltura che cresce di ben 16 aziende, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Tanto che escludendo i settori agricoltura, silvicultura e pesca, il totale delle imprese da giugno 2019 al giugno 2010 passa da 4638 a 4575. Il saldo è negativo anche aggiungendo questi settori, ma di poco: dalle 4785 imprese bellunesi del giugno 2019 siamo oggi a 4723 (meno 62 imprese in un anno). E se si confronta il primo trimestre 2020 con il secondo le imprese addirittura aumentano grazie all'agricoltura: da 4720 a 4723. Il confronto annuale dello stock di giugno 2020, pari a 13.777 unità, resta negativo su giugno 2019 per quanto riguarda le sedi di impresa (-179): ha registrato un saldo tra iscritte e cessate pari a -160 imprese, contro le -137 imprese dello stesso periodo dell'anno precedente.

IL COMMERCIO

Le dinamiche del commercio al dettaglio e di quello all'ingrosso sono all'insegna della stabilità (rispettivamente +1 e +3) con un'inversione di tendenza per il commercio al dettaglio rispetto a giugno 2020 quando il segno era negativo (-13). Mentre il comparto dell'alloggio e della ristorazione perde 7 sedi d'impresa di cui 6 nella ristorazione. Il manifatturiero perde 5 sedi d'impresa (erano -10 un anno fa): in sofferenza l'industria della meccanica (-7) e quella alimentare e delle bevande (-2). Di poco sopra alla stazionarietà i servizi alle imprese (+3, contro il +13) e i servizi alle persone (+2).

ARTIGIANATO

In provincia l'artigianato chiude il primo semestre dell'anno con un bilancio sostanzialmente stazionario: al 30.06.2020 si contano 4.723 imprese artigiane attive, +3 unità rispetto a marzo 2020, di cui +6 nell'edilizia.

IL PRESIDENTE

«Sono dati che vanno commentati con tutte le prudenze del caso avverte il presidente della Camera di Commercio di Treviso-Belluno, Mario Pozza: sono apparentemente positivi, rispetto a quanto atteso, ma potremmo anche collocarli sotto il titolo: la quiete prima della tempesta. Di fronte ad un settore martoriato dal lockdown come il turismo, non si può che sospendere il giudizio. Resta stabile nel Bellunese il commercio al dettaglio. Ma, per quanto detto prima, può essere questo un bilancio attendibile, rispetto alle serrande chiuse che constatiamo nelle nostre città, ai dati sul calo dei consumi? Con questa asimmetria dei flussi, non mi precipiterei a dire che abbiamo segnali di tenuta sostiene Pozza visto il contesto. Semmai qui si può realisticamente ipotizzare che una quota parte delle minori cessazioni dipenda da alcuni fattori dissuasivi alla chiusura d'impresa: su tutti, i vincoli legati alle procedure di scioglimento ove comportino licenziamenti».

