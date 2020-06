IMPRESE E SICUREZZA

MESTRE Il totem che da ieri misura la temperatura corporea di tutte le persone che accedono alla sede della Protezione civile del Veneto, a Marghera, è stato donato da Triveneto Servizi, un'azienda di Spinea che si occupa di videosorveglianza. Per l'occasione il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia (che da quando è iniziata la crisi per il Covid ha organizzato proprio in quella sede i suoi aggiornamenti quotidiani) è passato a ringraziare i due soci, Andrea Magro e Marco Zuin. Usciti dall'emergenza, i due imprenditori della ditta spinetense che si occupa di informatica e videosorveglianza hanno deciso di integrare un loro prodotto destinato al controllo degli accessi tramite riconoscimento facciale, con dei sistemi dotati di termocamera che consentono non solo di misurare la temperatura di chi accede in una stanza, ma anche di verificare se indossa la mascherina. E hanno deciso di donare questo strumento a due importanti realtà locali.

Venerdì sono stati quindi ricevuti da Nicola Bortoli e Carla Mulatto della Protezione civile del Veneto. Il secondo invece sarà donato all'Avis di Spinea, per garantire la sicurezza della sede di via Murano. Nel frattempo l'azienda ha vinto una gara all'Asst della Valcamonica e gli stessi tablet termografici controlleranno quindi gli accessi dei loro ospedali, oltre a quelli di due importanti acciaierie. Ma Triveneto servizi si distingue anche sotto il profilo etico: «Nei mesi di chiusura per Covid abbiamo messo in cassa integrazione meno del 25% del personale, non per mancanza di lavoro ma per dare la possibilità ai nostri dipendenti di restare a casa qualora non si fossero sentiti sicuri di continuare, considerato che buona parte della nostra attività si svolge in Lombardia, regione che ha subito i più pesanti effetti del virus» spiegano Zuin e Magro che hanno anticipato anche le mensilità di Cig ai dipendenti.

«Da questa settimana siamo rientrati a regime e abbiamo deciso di assumere altre tre persone prima di luglio - aggiungono -. Insomma, l'attività va a gonfie vele. Motivo per cui abbiamo voluto fare qualcosa per il Veneto e per Spinea, tramite queste due donazioni».

