Imprese cinesi raddoppiate in 8 anni Bar e ristoranti aumentati da 269 a 509

BOOM ORIENTALESe le attività della città gestite dai cinesi fossero concentrate nello stesso quartiere, come accade altrove, la Chinatown veneziana sarebbe più che raddoppiata nel giro di 9 anni. Secondo gli ultimi dati della Camera di commercio Venezia Rovigo Delta lagunare, tra il 2009 e il 2017 il numero di imprese a conduzione cinese ha registrato un aumento del 103.8%, passando da 447 a 911. E dei 464 nuovi imprenditori nati in Cina, più della metà (per un totale di 240 nuovi imprenditori cinesi a Venezia) amministra un'impresa che...