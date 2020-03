MESTRE Se la logistica è

fondamentale per assicurare la sopravvivenza del sistema economico ma anche sanitario italiano, l'ultimo decreto della Presidenza del consiglio dei ministri ha provocato al settore un serio problema.

«Minacciare così d'improvviso, dalla domenica al lunedì, di chiudere centinaia di aziende ha costretto tutti noi a lavorare anche di notte per consegnare le merci» spiegano Paolo Salvaro e Alessandro Satini, presidenti delle associazioni dei trasportatori. «E adesso, dopo una moratoria di tre giorni, si ripresenterà la stessa difficoltà perché se chiudono davvero le fabbriche non ritenute indispensabili, ci saranno montagne di merci ferme nei piazzali portuali che andranno in malora».

I trasportatori chiedono al Governo che almeno consenta alle aziende di tenere aperti i magazzini in modo che possano ricevere i rifornimenti che utilizzeranno quando potranno riaprire: «D'altro canto le navi sono partite dall'Asia 40 giorni fa e ormai stanno arrivando».

Oltretutto c'è un altro guaio connesso al precedente e che, invece, riguarda proprio i rifornimenti essenziali: «Le navi portano anche container pieni, ad esempio, di dispositivi medicali che rischiano di perdersi nei piazzali in mezzo a tutto il resto. Il porto veneziano sta facendo un ottimo lavoro di coordinamento grazie all'Autorità di sistema, agli operatori e ai lavoratori ma l'ultimo decreto rischia di mettere i difficoltà tanti settori». (e.t.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA