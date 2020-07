L'ANALISI

PORDENONE Aveva i suoi problemi, alcuni si trascinavano (e in parte si trascinano ancora) da molto, forse troppo tempo. Ma la Pordenone pre-Covid era una città in salute. Migliorabile, sempre un po' provincia rispetto alle sorelle del Friuli Venezia Giulia. Ma in crescita. È la foto scattata ieri dal sindaco Alessandro Ciriani, che in un lungo reportage è partito dai dati raccolti da diverse fonti ufficiali per disegnare il percorso intrapreso dal capoluogo prima dell'emergenza sanitaria. In sintesi, i principali indicatori erano tutti con il segno più: crescevano abitanti, imprese, turisti e mercato immobiliare.

IL TESSUTO ECONOMICO

I dati in questo caso sono quelli della Camera di commercio: dal 2016 al 2019 il numero complessivo di imprese attive è cresciuto da 4.310 a 4.355. Ulteriore indicatore della salute economica di un territorio è il numero di contribuenti. E se nel 2016 a Pordenone erano 37.861, nel 2018 (in questo caso non è disponibile il 2019) sono aumentati a 38.846. I dati sono del ministero dell'Economia.

IMMOBILIARE

«Il mercato immobiliare - ha detto il sindaco Ciriani - è tutt'altro che fermo». Nel 2016 i contratti di compravendita di case sono stati 2.953, mentre nel 2019 sono balzati a 4.879. Quasi un raddoppio. Incide soprattutto l'acquisto di case usate (4.441 nel 2019) con conseguente diminuzione degli immobili inutilizzati. Crescono notevolmente anche i contratti di affitto di case e altri immobili: dai 6.353 del 2016 ai 13.195 del 2019 (fonte Unione piccoli proprietari immobiliari su dati Agenzia delle Entrate). I dati si riferiscono a tutto il territorio provinciale dove Pordenone si caratterizza per essere l'area più dinamica.

TURISMO E ABITANTI

In quattro anni Pordenone ha guadagnato il 13,9 per cento di turisti in più. Nel 2016 sono stati 121.104, nel 2019 hanno raggiunto quota 137.894. Sono cresciuti sia i visitatori italiani che quelli stranieri. Il maggior flusso turistico è accompagnato da un aumento del 51 per cento delle strutture ricettive cittadine: dalle 37 del 2016 alle 56 del 2019. Cresciuti di conseguenza i posti letto, da 1187 a 1312. Per Ciriani «lo sviluppo degli eventi e dell'effervescenza culturale e artistica pordenonese ha pagato. Anche il rilancio estetico, urbanistico e dei servizi ha contributo. I dati dimostrano che il turismo non è appannaggio esclusivo delle città d'arte ma esiste anche un turismo morbido di cui Pordenone è capace di beneficiare». In leggero aumento anche i residenti. Nel 2016 erano 51.139, nel 2019 sono aumentati a 51.499. Nella crescita incidono anche gli italiani, che passano da 43.519 a 43.830 (dati Istat e ufficio statistica del Comune).

IL PUNTO

«È chiaro a tutti che nel 2020 il Covid cambia e cambierà lo scenario. Ma in ogni caso le statistiche fanno giustizia rispetto alle narrazioni di qualcuno, staccate dalla realtà, che davano la città in declino. Abbiamo messo in campo tutto l'impegno e gli strumenti possibili per combattere una parabola discendente iniziata tra il 2012 e il 2013, e per rendere Pordenone più attrattiva, con infrastrutture e servizi di qualità. Nonostante la pandemia e le difficoltà economiche, che ci sono e che hanno morso anche il nostro territorio, le politiche adottate hanno dato i loro frutti».

INVESTIMENTI

Le risorse pubbliche sono aumentate in tutti i settori, dalle scuole (+69 per cento) allo sport e tempo libero (+93 per cento), dalla cultura (+35 per cento) alla sicurezza (+18 per cento), fino all'incremento del 232 per cento in opere urbane e di viabilità. In tutto gli investimenti sono aumentati del 165 per cento.

M.A.

