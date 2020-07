REGIONE

TRIESTE (loma) Sostegno al mondo del lavoro, alle famiglie e alle scuole: sono le priorità dell'assestamento di bilancio della Regione Friuli Venezia Giulia che conta su 30 milioni di euro e il cui disegno di legge è stato approvato dalla Giunta nella seduta di oggi a Trieste.

UN PASSO ALLA VOLTA

Rispetto a un avanzo complessivo di 98 milioni, la giunta Fedriga ha deciso di impiegarne per ora 30, tenendo conto dell'esito del negoziato Stato-Regioni sulle risorse finanziarie ma anche dell'incognita legata alla voce sanità, che richiede, come ha spiegato l'assessore regionale alle Finanze, un atteggiamento prudenziale nell'impiego dei fondi pubblici. Nella trattativa con il Governo il fronte del riconoscimento delle spese sanitarie derivante dall'emergenza è infatti ancora aperto.

L'IMPEGNO PRINCIPALE

La posta più cospicua dei 30 milioni è indirizzata al lavoro e all'istruzione, con 9 milioni complessivi, 2 dei quali dedicati a una nuova misura voluta dal governatore della Regione e destinata a finanziare agevolazioni alle aziende insediate in Fvg che investiranno assumendo dipendenti, con incentivi a fondo perduto stimati in 10mila euro a lavoratore, secondo un regime compatibile con l'attuale sistema degli aiuti di Stato da affinare. Un milione dei 9 dedicati alle politiche del lavoro e istruzione va all'utilizzo dei disoccupati nei cantieri, mentre 700mila euro irrobustiscono il contenimento delle rette per i servizi della prima infanzia. Alla cooperazione 400mila euro, alle spese degli studenti per il trasporto pubblico locale la manovra estiva destina 3 milioni, con la novità di estendere il beneficio anche alle tratte urbane da settembre.

NUOVE MANIFESTAZIONI

Il Friuli Venezia Giulia ospiterà l'Eyof invernale 2023, il Festival olimpico della gioventù europea, per il quale l'assestamento stanzia 7 milioni di euro: 1 per Forni Avoltri, 2 per Sappada per il nuovo stadio di fondo, 1 a Tarvisio per le piste di fondo e combinata, 1 a Pontebba per l'adeguamento del palaghiaccio per l'hockey, 1 a Claut per il curling e 1 milione al Palaghiaccio di Piancavallo. Accanto 2,6 milioni per la viabilità, l'economia viene supportata con 2 milioni alle Camere di commercio, confermando così il rifinanziamento della legge 30 voluto dall'attuale Amministrazione regionale, con 2 milioni all'Autorità di sistema portuale del mare Adriatico orientale per spese di funzionamento e infrastrutture e con 500mila euro riservati allo scorrimento delle graduatorie su infissi e fotovoltaico. La Regione investe nell'assestamento, con il ddl approvato ieri, 1,4 milioni per la ripresa in sicurezza dell'attività teatrale per garantire il distanziamento sociale nelle sale. Infine, 1,5 milioni vanno alll'accordo di programma per la realizzazione del parco dei dinosauri di Duino-Aurisina.

L'ASSESSORE ZILLI

Alla manovra estiva, come ha confermato l'assessore Barba Zilli, seguirà un successivo assestamento autunnale, che metterà a disposizione della comunità regionale altre risorse quando sarà più definito il quadro generale dei rapporti con lo Stato sotto il profilo finanziario e in particolare il tema del rimborso delle spese sanitarie sostenute dalla Regione per fronteggiare la pandemia. «Mi pare che nostre azioni siano in parte condivise anche dall'opposizione - osserva Zilli - la cautela del momento è dovuta anche alle prossime scelte del Governo nazionale».

IL PARTITO DEMOCRATICO

Dall'opposizione arriva invece la spinta a impegnare tutti i 98 miliardi con un Pacchetto Economia da 44 milioni per Digitalizzazione imprese(14 milioni), Porto di Trieste (2), risparmio energetio (5), Fondo rotazione agricoltura (6), Fondo Giovani in montagna (4) e Mobilità verde (3); un Pacchetto Welfare da 38 milioni da suddividere in Prima casa (30 milioni per soddisfare 3.000 domande in attesa di finanziamento), ai Comuni (3) per gli oneri di organizzazione dei centri estivi, Fondo solidarietà alimentare (5); 16 milioni alla Scuola nelle sue declinazioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA