Il crowdfunding della Fondazione CMB di CentroMarca Banca ha raggiunto l'obiettivo dei 250mila euro grazie alla donazione di 10.000 euro effettuata dal Lions Club Rheda-Ems di Herzebrock in Germania che raggruppa imprenditori, avvocati, medici, manager tedeschi. Non solo hanno donato, ma ieri sera hanno mandato anche un video-messaggio che si aggiunge ai 132 volti che hanno contribuito a promuovere la raccolta fondi Aiutiamo gli ospedali di Treviso e Venezia promossa dalla Fondazione Cmb

«Da oltre trent'anni ho un fortissimo legame professionale con l'Italia e ho delle grandi amicizie fra cui quella con Fabrizio Bergamo, tutta la sua famiglia e azienda racconta nel video messaggio Christian Reckord, Lions Club Rheda-Ems - Dopo aver visto l'annuncio di Fabrizio e appreso dai mass media quanto sta accadendo in Italia assieme ai miei amici del Lions Club abbiamo sentito la necessità di renderci utili per i nostri amici italiani e abbiamo deciso di contribuire». «Noi vi siamo vicini, siamo felici di aver partecipato a questa bellissima corsa e vi mandiamo un bellissimo abbraccio», conclude Christian Reckord del Lions Club Rheda-Ems.

«Ringrazio il Lions Club e tutti i loro componenti per questa donazione, e Fabrizio Bergamo che ha creduto fin dall'inizio in questa nostra iniziativa - fa sapere il direttore generale di CentroMarca Banca Claudio Alessandrini-. L'importante cifra arrivata ieri attraverso bonifico nel nostro crowdfunding non è solo una donazione di denaro ma la dimostrazione che non esistono confini territoriali nei momenti di difficoltà come quello che stiamo vivendo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA