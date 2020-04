PUNTI DI VISTA

BELLUNO Coldiretti e Confagricoltura commentano positivamente il nuovo Decreto. Con l'arrivo delle alte temperature che sta favorendo il moltiplicarsi degli incendi nei boschi è stata accolta la richiesta di Coldiretti di inserire anche la selvicoltura e la manutenzione delle aree forestali tra quelle essenziali che possono continuare ad essere svolte durante l'emergenza coronavirus. «Il via libera al lavoro nei boschi è un provvedimento che riguarda in Veneto 465mila ettari di bosco - spiega Michele Nenz di Coldiretti Belluno - il 25% della superficie regionale. Molto diversificato dal punto di vista della specie arborea, gran parte del patrimonio boschivo veneto rientra nella Rete Natura 2000 che ha per obiettivo la conservazione della biodiversità. Una ricchezza verde da governare che non deve essere lasciata a sé stessa valorizzata rilanciandone la dimensione economica nella filiera del legno. La realtà veneta è stata segnata, come in tutta Italia, dai cambiamenti climatici e dopo l'uragano Vaia va salvaguardata anche da un 2020 particolarmente caldo e siccitoso, che ha creato condizioni ambientali particolarmente favorevoli allo scoppio degli incendi».

LA MANUTENZIONE

«La corretta manutenzione delle foreste aiuta infatti a tenere pulito il bosco e ad evitare il rapido propagarsi delle fiamme. Se gli incendi - continua la Coldiretti - sono il pericolo più temuto, con l'avanzare della stagione e l'arrivo del caldo, lo sblocco delle attività nelle aree colpite dalla tempesta Vaia consente la rimozione del legname ancora a terra con il rischio concreto che venga attaccato dai parassiti. L'inserimento delle attività di selvicoltura tra quelle non sospese è importante quindi per consentire alle imprese del settore di tornare al lavoro e concludere le operazioni programmate».

DELETERIA UNA PROROGA

«Ulteriori giorni di fermo avrebbero rischiato di compromettere non solo la vitalità di importanti settori economici, ma anche la gestione di delicati sistemi ambientali sottolinea Diego Donazzolo, presidente di Confagricoltura Belluno-. È un settore primario per la nostra provincia, che coinvolge agricoltori, forestali, artigiani, industriali della carta e del legno - mobilitati per fornire il materiale necessario per fabbricare pallet, pacchi, cartone, imballaggi, carta igienica e tutti i beni derivanti dal legno - produttori di energia e gli stessi consumatori, che rischiano di disporre di limitato e non idoneo combustibile per il riscaldamento nel prossimo inverno prosegue -. Vanno riattivate le filiere forestali anche al fine di evitare la concorrenza da altri Paesi europei ed extraeuropei, che non hanno fermato il settore, nonché l'abusivismo forestale con tagli non autorizzati. Ma soprattutto per evitare l'abbandono delle foreste, che potrebbe avere gravi conseguenze ambientali, soprattutto con l'approssimarsi della stagione estiva e i possibili rischi di incendi». Donazzolo, inoltre, si augura che anche i florovivaisti dal 14 aprile possano ripartire con la vendita delle piante nelle loro serre

Federica Fant

