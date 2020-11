IL REPORTAGE

AURONZO Auronzo in questo fine novembre ha la mestizia degli scuri sbarrati sulle finestre delle case. Da Cella a Giralba la miriade di seconde case chiuse occupa ogni angolo della vallata e dà ancor più il senso di un paese vuoto. Pochi passanti per le strade, dai camini il fumo bianco della legna che arde nelle stufe. In alto il sole risplende sulle Tre Cime di Lavaredo, mentre sul paese in riva al lago ed all'Ansiei fuma la caligine e sui prati si cristallizza la brina. Sembra proprio il clima rabbrividente che si è diffuso tra la gente in queste settimane di crescita incontrollata del corona virus nella vallata auronzana. Non che la vita si sia fermata. Anzi si vede il fermento di alcuni cantieri edilizi, che stanno ristrutturando negozi e alberghi, così come prosegue lungo la strada che si inoltra verso San Marco e Misurina l'intensa attività di interramento dei cavi dell'energia elettrica, con una decina di semafori che regolano il traffico quasi inesistente.

RISPETTO DELLE REGOLE

Le disposizioni ministeriali consentono l'apertura dei bar e ristoranti fino alle 18, ma sono pochi quelli che registrano presenze oltre il limite segnato sui cartelli esposti all'ingresso. «Nella gente prevale la paura di uscire di casa per non contagiarsi -dice il titolare di un bar del centro- e per noi esercenti questo è davvero un periodo grigio. Già nella normalità l'autunno è una stagione di miseria e quest'anno con il covid tanto varrebbe tener chiuso il locale». Per fortuna le scuole elementari sono aperte e nelle mattinate si sente il vociare dei bambini all'uscita delle lezioni come un impulso di vitalità ritrovata. «Abbiamo dovuto chiudere alcune classi per contagi interni -dice una maestra- ma ora per fortuna i numeri dei positivi sono limitati e possiamo far lezioni in presenza. I bambini sono bravissimi e seguono le indicazioni che vengono date loro, con mascherine, distanziamento, pulizia delle mani. Cerchiamo di instaurare la stessa varietà di proposte nelle materie di insegnamento come facevamo lo scorso anno». Nella centrale via Dante gli operai del Comune stanno installando le prime luci di Natale. Un timido segnale di preparazione per le feste di fine anno. Chissà se la stagione invernale potrà svolgersi con gli afflussi che gli operatori turistici sperano. Sulla piana di partenza della seggiovia del Col Agudo i cannoni sparaneve sono puntati in attesa del freddo e della certezza della riapertura delle piste. Sulla piana di San Marco il prato dell'anello di fondo è coperto di brina ma della neve nemmeno un cumulo. «Chissà come andrà la stagione invernale -dice un maestro di sci di fondo- questa epidemia così diffusa in paese ci intimorisce nello svolgere la nostra professione». C'è anche chi fugge dal virus del fondovalle per respirare aria pura in quota.

CONTROCORRENTE

Bepi Monti Fabbro, gestore del rifugio Carducci, vista la poca neve scesa anche in alto, ha deciso di tornare lassù, dopo la chiusura del rifugio a fine settembre. «Siamo saliti lo scorso fine settimana -racconta- con i ragazzi che hanno lavorato per tutta l'estate e ci godiamo questo splendido sole ed un caldo che nella piana di Auronzo non c'è proprio». Nei giorni scorsi a Bepi è morta la mamma di 98 anni di Covid. Era una delle ospiti della Casa per anziani, che ha registrato la quasi totalità di positivi. «Questo virus ci colpisce senza preavviso -dice Bepi Monti- e noi delle zone turistiche dolomitiche stiamo pagando adesso la spensieratezza della scorsa estate. Eravamo tutti convinti, turisti e paesani, che l'essercela cavata con pochi contagi in primavera ci rendesse zona protetta anche per l'autunno. E invece siamo qui in piena pandemia». Le campane delle chiese di Santa Giustina e San Lucano suonano l'ora del vespero, L'ora della clausura serale.

Lucio Eicher Clere

