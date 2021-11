Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Impossibile per un sindaco vietare manifestazioni, comprese quelle dei no-vax e no-pass che in altre città hanno dato origine a tafferugli e incidenti. Esiste un protocollo con la Prefettura per valutare di volta in volta se le richieste possano causare in prospettiva problemi di ordine pubblico. In quel caso, non si autorizza, ma finora non c'è mai stato un diniego, anche perché non c'è mai stata una vera e propria richiesta di...