Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

«Impossibile». Lo ripete più volte, Giacomo Colladon, presidente di Mom, parlando della ripresa della didattica in presenza al 100 per cento dal 26 aprile, annunciata venerdì in diretta televisiva dal premier Mario Draghi. Tutti di nuovo a scuola, ma sul come resta il punto di domanda. Impossibile, dice Colladon, trasportare i ragazzi se la capienza dei mezzi pubblici rimane al 50 per cento. Non sono opinioni, ma matematica. «Forse si...