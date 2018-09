Impianti sportivi, piano da 20 milioni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SOLDI ALLO SPORTVENEZIA Pioggia di finanziamenti per lo sport cittadino. Il Comune vara il piano Marshall, così viene definito a Ca' Farsetti, per sistemare, fare manutenzione e rilanciare numerosi impianti del centro storico e della terraferma, con perfetta par condicio: 22 interventi tra Venezia e isole ed altrettanti tra Mestre e dintorni. Una manovra a tutto campo che vale qualcosa come 22 milioni 625 mila euro da qui al 2020, di cui 18 milioni 625 mila euro già quest'anno, con cui il sindaco Luigi Brugnaro, che ha tenuto per sé la...