MESTRE «Abbiamo contato oltre 6 milioni di presenze nei 110 impianti veneti nei cinque mesi del dopo-lockdown. In questo periodo, sono stati pari a zero i casi di positività riscontrati e le visite ispettive condotte nello stesso arco temporale si sono concluse tutte con esito favorevole». Ma il Dpcm del 18 ottobre con le nuove misure per il contenimento dell'emergenza Covid-19 fa paura ai gestori delle piscine e alla Federnuoto del Veneto.

I presidenti dell'Assonuoto ed ex consigliere della Federazione, il mestrino Alessandro Valentini, e il responsabile della Fin del Veneto, Roberto Cognonato, sottolineano come le piscine si siano dimostrate ambienti estremamente sicuri grazie a una scrupolosa applicazione dei protocolli di sicurezza previsti, a fronte di un notevole incremento dei costi di gestione. Sulla stessa lunghezza d'onda il presidente del Nuoto Venezia e gestore dell'impianto di via Circonvallazione, a Mestre, Alessandro Di Mauro: «Siamo rimasti sconcertati da quanto ha detto il Presidente del Consiglio dei Ministri - commenta Di Mauro -. Fino a dieci giorni fa eravamo tranquilli poiché pensavamo che piscine e palestre non potessero essere coinvolte. Ma, all'improvviso, giovedì è venuta fuori la notizia della chiusura e si sono attivate tutte le associazioni per contrastare questa idea che stava prendendo piede. Il problema è che le esternazioni del Premier, che lasciava aperta la possibilità di una chiusura con una verifica di una settimana, hanno creato parecchi dubbi e già arrecato dei danni. Noi in piscina per questa settimana avevamo delle iscrizioni, ma i numeri si sono ridotti a zero perché gli utenti aspettano per capire cosa accadrà». E prosegue il gestore mestrino: «A prescindere che siamo ligi alle normative, c'è da rilevare che ci sono altri problemi rilevanti ma certo è che sotto oltre un numero di iscritti è difficile anche sostenere un'apertura. Pensare ancora a restringimenti per noi è impossibile: già adesso stiamo facendo i salti mortali e siamo in attesa di incontri con la nuova Giunta veneziana alla quale segnaleremo le problematiche. Siamo molto preoccupati». Nella piscina di via Circonvallazione gli utenti che hanno frequentato l'impianto e quelli iscritti ai corsi sono stati poco meno di mille. «In considerazione che la maggior parte era a recupero perché avanzava lezioni da marzo - prosegue Di Mauro -, in realtà i paganti erano 400. Del nuoto libero, invece ci sono molte persone che hanno deciso di non iscriversi e di praticarlo saltuariamente».

Nell'ultimo periodo la diminuzione media delle frequenze all'interno degli impianti si è attestata sul 40% e gli incassi si sono ridotti tra il 30 e il 50%, in una regione che conta 64 società che hanno impianti in gestione, 11.400 tesserati come atleti, 3.200 come tecnici e dirigenti e circa 6mila persone impiegate tra dipendenti e collaboratori. Secondo un recente sondaggio di Assonuoto, le difficoltà economiche provocate dall'inizio dell'emergenza sanitaria richiederanno almeno tre anni agli impianti per essere superate. «Le chiusure da marzo a maggio e, per molti, anche giugno - ha spiegato Valentini - peseranno nelle gestioni per anni. Nemmeno l'estate con il relativo allentamento delle disposizioni ministeriali ha favorito un ritorno ai regimi pre-pandemia: la stagione non è stata delle migliori e, a causa delle condizioni meteorologiche altalenanti, i giorni di apertura degli impianti scoperti sono stati limitati. Le piscine sono le infrastrutture sportive che hanno una dotazione tecnologica ed impiantistica tra le più complicate, con costi di funzionamento e manutenzione elevatissimi: qualora ci fosse una nuova stretta, con garanzia d'uso degli impianti solo per gli agonisti, non ci sarebbero le condizioni minime per tenere aperti i nostri centri. Di conseguenza l'intero sistema rischierebbe il collasso». «I mesi passati sono stati di rodaggio per mettere alla prova l'organizzazione e affinare i protocolli di gestione - conclude Roberto Cognonato -. In questo periodo abbiamo sempre monitorato la situazione e non si sono verificate criticità, a conferma che non vi è stata diffusione del virus».

Francesco Coppola

