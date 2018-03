Impianti sportivi allo sfascio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOTREVISO Nuovi problemi per il palasport Coni di viale Vittorio Veneto. Domenica scorsa, durante la partita del campionato Under 16 maschile tra Nuova Pallacanestro Treviso e Vedelago, delle infiltrazioni d'acqua hanno causato la sospensione della gara. E ora la formazione arancione rischia la partita persa a tavolino per impraticabilità del campo. «Davvero un brutto spettacolo -commenta Antonello Bottacin, padre di uno degli atleti- Ero presente a bordo campo e mi domandavo per quale motivo i ragazzi continuassero a scivolare sul...