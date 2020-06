TURISMO IN MONTAGNA

BELLUNO In quota con gli impianti di risalita nel rispetto delle prescrizioni contro la diffusione del Covid-19. Come da programma, gli impiantisti delle Dolomiti bellunesi stanno cominciando a far ripartire funivie e cabinovie: la prima in assoluto ad riaprire nel carosello Dolomiti Supersummer, alter ego estivo di Dolomiti Superski, è stata la funivia del Lagazuoi, il 30 maggio. Prossimamente apriranno gradualmente altri impianti nei comprensori di Cortina, Ski Civetta, Arabba, Marmolada, Falcade e Passo San Pellegrino. In totale saranno una ventina le strutture attive nelle settimane di alta stagione.

REGOLE ANTI CONTAGIO

Per garantire un utilizzo in sicurezza, gli operatori attueranno una serie di misure precise. Al fine di evitare un incremento dei tempi di attesa in coda e, di conseguenza, del rischio di contagio, verrà infatti garantita la riduzione dei tempi di percorrenza, applicando la massima velocità di trasporto consentita e utilizzando contemporaneamente in linea il maggior numero possibile di veicoli. Inoltre, sarà necessario bilanciare l'affluenza con la portata, favorendo il più possibile la fluidità e la costante mobilità: in assenza di code il riempimento dei veicoli infatti si riduce automaticamente. Le cabinovie possono essere ben arieggiate e può essere garantito il costante ricambio di aria necessario a ridurre significativamente il rischio di un eventuale contagio. Pertanto ci sarà l'obbligo di areazione delle cabinovie e delle funivie bloccando uno o più finestrini anche durante il trasporto. Inoltre si procederà all'apertura delle porte delle cabinovie o funivie (ovviamente solo se vuote) per una areazione completa, laddove possibile. Il problema del ricambio d'aria non si pone sulle seggiovie, che si differenziano dalle cabinovie perché hanno veicoli aperti. L'eventuale cupola protettiva, che potrebbe anche essere bloccata aperta, lascia comunque una notevole circolazione d'aria. Su queste tipologie di impianto l'ipotesi di distanziare le sedute porrebbe problemi per il trasporto dei bambini che devono obbligatoriamente essere accompagnati. Lo stesso principio vale ovviamente anche per le sciovie. Altro punto fisso sarà l'igienizzazione (non la sanificazione) giornaliera delle cabine, delle funivie e la pulizia del pavimento con candeggina. Ma le prescrizioni riguarderanno anche i turisti, che saranno tenuti a comportarsi in modo responsabile, almeno nelle situazioni di potenziale assembramento. Innanzitutto sarà necessario garantire l'obbligo del distanziamento fisico di almeno 1 metro tra le persone in tutte le fasi preparatorie al trasporto: transito dal parcheggio, coda alla cassa, coda ai tornelli, accesso alla stazione di partenza, sala d'aspetto, ecc.. Poi sarà obbligatorio per gli utenti utilizzare la mascherina chirurgica che verrà distribuita con lo skipass o fornita in albergo. «Sul versante bellunese del territorio dolomitico spiega Renzo Minella, presidente di Anef Veneto, l'associazione degli imprenditori funiviari - verrà messo in atto quanto previsto dall'allegato 2 all'ordinanza regionale del 17 maggio 2020, il cui contenuto era stato definito dopo il confronto con noi impiantisti. La Regione ha interpretato e accettato le nostre indicazioni nel formulare le linee guida che andremo ad adottare e questo è stato positivo». (A.Cip.)

