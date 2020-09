IL BANDO

BELLUNO La giunta regionale del Veneto ha approvato ieri un bando pubblico per finanziare nuovi impianti di risalita, oppure interventi di ammodernamento di quelli esistenti, che siano finalizzati allo sviluppo delle aree sciistiche interessate dagli eventi sportivi internazionali, con particolare riferimento ai Giochi olimpici e paralimpici invernali Cortina-Milano 2026. I finanziamenti che potranno essere distribuiti ammontano complessivamente a 11,7 milioni di euro e i contributi saranno erogati in conto capitale. Gli importi massimi di contributo erogabile sono di 4 milioni di euro per gli interventi di nuova realizzazione e di 500mila euro per l'ammodernamento degli impianti esistenti. Si tratta dunque di un aiuto, ma che potrebbe non risultare decisivo, a fronte di investimenti importanti da parte delle società: basti pensare che il costo è di circa 18 milioni di euro, per ognuna delle due nuove cabinovie di Cortina, sia quella del Col Druscié, aperta l'anno scorso a Natale, sia quella di collegamento con le Cinque Torri, che dovrà essere costruita in questo autunno.

LE CONDIZIONI

I dettagli del bando saranno noti non appena sarà pubblicato, nei prossimi giorni, nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto. Poi ci saranno sessanta giorni di tempo per presentare alla struttura regionale le domande di partecipazione, a partire dalla data di pubblicazione. Il bando non si limita agli interventi da eseguire sul solo impianto di risalita, ma include pure le opere attive e passive per la difesa di piste da sci e impianti dal pericolo valanghe e per la sicurezza idrogeologica. Non sono invece compresi gli impianti di innevamento programmato, a servizio delle piste da sci, e i bacini per l'accumulo dell'acqua da utilizzare con i generatori di neve artificiale.

L'ASSESSORE

La delibera della giunta veneta di ieri recepisce una proposta formulata dall'assessore al turismo e all'economia montana: «I Campionati del mondo di sci alpino Cortina 2021 sottolinea l'assessore Federico Caner ma soprattutto i Giochi olimpici del 2026 richiedono la predisposizione di adeguate infrastrutture, anche nell'ambito dell'impiantistica funiviaria. Gli impianti di risalita, oltre a essere funzionali all'organizzazione delle competizioni sportive, dovranno garantire un servizio qualificato ai numerosi ospiti e turisti presenti alle manifestazioni, migliorando permanentemente la qualità dell'offerta dei territori».

LE STRATEGIE

La Regione mira a sostenere progetti che non si limitino a un utilizzo stagionale dell'impianto, magari connesso solamente alla pratica sportiva dello sci, in inverno. Saranno pertanto privilegiate strategie più complesse, in una interazione con altre componenti dell'offerta turistica della montagna veneta, come precisa l'assessore: «Grazie a questo strumento finanziario puntiamo a creare nuovi collegamenti tra comprensori sciistici, ora separati, e a favorire il rinnovamento tecnologico degli impianti a fune, stimolando processi di aggregazione tra le imprese del settore. Saranno privilegiate le linee di trasporto che abbiano un rilevante impatto nell'offerta estiva delle località e gli impianti indispensabili per organizzare eventi sportivi di rilievo internazionale, ampliando così l'offerta di piste da sci a fini agonistici, migliorando l'accessibilità alle aree sciistiche e riducendo il traffico veicolare».

I COLLEGAMENTI

Potranno pertanto concorrere tutte le società, delle diverse aree della provincia di Belluno, dell'intera montagna veneta, dal Monte Baldo al Comelico, ma è ipotizzabile che nel bando siano privilegiati, con punteggi favorevoli, gli interventi inseriti in strategie più ampie. Lo scorso 11 gennaio, intervenuto all'inaugurazione della nuova cabinovia del Col Druscié, a Cortina, l'assessore veneto dichiarò: «Il grande sogno della Regione è puntare al collegamento fra i comprensori sciistici, con investimenti importanti, validi per il turismo, ma anche per creare una mobilità alternativa, per limitare il traffico di veicoli sui valichi delle Dolomiti, d'inverno e d'estate».

