L'INCONTRO

CORTINA Sono numerosi gli operatori del comparto turistico che hanno incontrato l'assessore regionale veneto al turismo Federico Caner, durante la sua permanenza a Cortina, per la cerimonia di apertura dei Campionati del mondo di sci alpino e alla presentazione di Casa Veneto.

LE RICHIESTE

Alle sollecitazioni ricevute, da parte degli imprenditori che devono affrontare le difficoltà di questo periodo, causate dalle restrizioni per la pandemia Covid-19, Caner risponde: «Le istituzioni hanno la responsabilità importante di fornire risposte concrete e veloci alle domande. Per questo, dopo il via libera al protocollo per lo sci da parte del Cts, contiamo sulla riapertura degli impianti di risalita già dal 15 febbraio e auspichiamo che si metta l'acceleratore al decreto ristori, uno dei provvedimenti più attesi da imprese e lavoratori. Servono, infatti, aiuti diretti. La Regione Veneto ha già assunto un impegno importante, mettendo a disposizione 6 milioni 500mila euro, destinati alle aggregazioni di imprese, che intendono realizzare interventi sui mercati nazionali e internazionali, per favorire la ripresa della domanda turistica verso destinazioni e prodotti regionali. Questa azione è coerente con l'immagine coordinata Veneto, The Land of Venice'. Viste però le difficoltà oggettive per molte imprese di organizzarsi e programmare le attività per i prossimi mesi e per consentire a più realtà possibili di accedere a questi finanziamenti, la Regione proroga di qualche mese la scadenza del bando che era inizialmente fissata per il 25 febbraio». Il testo è sul sito https://www.regione.veneto.it/web/turismo/contributi-finanziamenti e prevede contributi a fondo perduto pari all'80% della spesa sostenuta in regime de minimis per realizzare il progetto, e nella misura del 50% delle spese sostenute in regime di esenzione.

IL CONTRIBUTO

L'aiuto verrà concesso per progetti che prevedono spese comprese tra 200mila e 750mila euro. «Al mondo del turismo serve un'iniezione di fiducia importante dice l'assessore Caner mentre combattiamo questo virus dobbiamo combattere anche per un settore che vale il 10 per cento del Pil regionale e rappresenta un'industria da 17 miliardi di euro».

IL RINGRAZIAMENTO

Parlando degli operatori turistici delle Dolomiti Venete, in particolare della conca d'Ampezzo, impegnati in questi giorni nell'accoglienza ai protagonisti dei Mondiali di sci alpino, l'assessore aggiunge: «Non posso che ringraziarli per l'enorme lavoro che stanno facendo e per lo spirito di resilienza che stanno dimostrando. Nonostante la battuta d'arresto, dettata dalla pandemia, si sono rimboccati le maniche e, da Veneti, non hanno smesso un minuto di crederci e lavorare. Il loro impegno anche per questo Mondiale è stato massimo. Hanno aperto le loro strutture, hanno faticato e investito il loro tempo. Con fiducia hanno lavorato per far sì che, pur in assenza di pubblico, Cortina fosse pronta ad accogliere questo grande evento e così è stato».

© riproduzione riservata

