IL BOLLETTINO

BELLUNO Ancora numeri da capogiro in provincia ma non basta: il bilancio si aggrava, ci sono altre tre vittime. Nella giornata di domenica sono stati 113 i nuovi positivi al covid-19. Il dato assume ancora più rilevanza se si pensa che erano attivi solo due drive-in su quattro. Ossia a Belluno e a Feltre. I più grossi, certo, ma la sostanza non cambia. Perché, solitamente, l'aumento dei contagi è associato all'incremento parallelo del numero di tamponi. Fatto che non può essersi verificato dal momento che erano chiuse due postazioni su quattro. I 113 nuovi casi portano il totale degli attualmente positivi a 1.329.

I RICOVERI

Sono invece 77 i ricoveri: 42 al San Martino (40 in area non critica e 2 in terapia intensiva), 18 non gravi al Santa Maria del Prato, 13 nell'ospedale di comunità di Feltre e 4 in quello di Alano. Inoltre, tra domenica sera e lunedì mattina, sono morte altre tre persone: due uomini di 90 e 92 anni ricoverati in Malattie infettive all'ospedale di Belluno e un altro di 88 che si trovava in Pneumologia a Feltre. La situazione covid negli ospedali bellunesi è ormai sotto controllo. Sono stati riattivati i ricoveri in Medicina al quinto piano dell'ospedale di Feltre ed è in corso la graduale riattivazione anche dell'attività della Chirurgia-Urologia a Belluno.

NUOVE MODALITÀ

Ha preso il via ieri mattina la nuova operatività dei drive-in tamponi con l'apertura, 24 ore su 24, del covid point di Belluno e il potenziamento dell'offerta a Tai di Cadore. A metà giornata erano stati eseguiti già 649 tamponi tra Belluno, Feltre e una sessione aggiuntiva svoltasi a Cortina. Nonostante qualche coda in località Sagrogna, nel capoluogo, soprattutto per l'esecuzione del tampone molecolare, non sono state rilevate criticità. Il maggior afflusso di persone è dovuto in parte alla scelta dell'Usl 1 Dolomiti di consentire l'accesso libero anche a coloro che dispongono dell'impegnativa del medico che non devono più sottostare all'infinita trafila burocratica dell'ospedale. Con il potenziamento dei quattro drive-in sparsi sul territorio, partito ieri, quello di Belluno sarà attivo tutti i giorni, 24 ore su 24, dalle 7 alle 19 in località Sagrogna e dalle 19 alle 7 all'ospedale San Martino. A Feltre, zona Peschiera - ex Marangoni, dal lunedì al sabato, dalle 8.30 alle 12.30. A Tai di Cadore, piazzale Dolomiti, sarà esteso tutti i giorni (esclusa la domenica) dalle 16 alle 18. Infine ad Agordo, piazzale Tamonich, il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 16 alle 18. Accesso libero a coloro che avranno la prescrizione del medico di base, a bambini, ragazzi, adulti che frequentano la scuola e presentano sintomatologia simil covid, e alle persone che sono appena rientrate da Belgio, Francia, Paesi Bassi, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Repubblica Ceca, Spagna.

IL TRACCIAMENTO

«Per velocizzare la presa in carico dei positivi da parte dell'unità di crisi ha comunicato ieri sera l'azienda sanitaria bellunese è operativo un team di medici che si occuperà di contattare le persone risultate positive al tampone molecolare per la comunicazione di positività e le indicazioni sui comportamenti da tenere durante la quarantena. Inoltre, saranno indicati i criteri di definizione dei contatti stretti e sarà raccomandato a ciascun positivo di compilare un elenco con tali persone». Sarà compito delle persone risultate positive allertare i propri contatti stretti e avvisarli di rimanere in isolamento domiciliare fino alla chiamata del Dipartimento di Prevenzione per il proseguimento dell'indagine epidemiologica. A seguito del numero sempre più alto di contagi e per una presa in carico più rapida dei positivi, l'Usl 1 Dolomiti ha prolungato l'orario delle chiamate fino alle 22.

Davide Piol

© RIPRODUZIONE RISERVATA

