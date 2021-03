IL FENOMENO

SAN STINO Dai 19 casi di contagio nella settimana dal 16 al 22 febbraio si è passati ai 45 casi dell'ultima settimana, dal 23 febbraio a ieri. Il numero più che raddoppiato nel giro di pochi giorni ha fatto registrare un aumento della curva dei sanstinesi contagiati, come risulta dal grafico che l'Ulss periodicamente invia al sindaco. «La tendenza - dice il primo cittadino Matteo Cappelletto - è che i contagi sono ripresi rispetto alle ultime settimane. Nella settimana, in particolare, dal 9 febbraio al 15 febbraio San Stino aveva registrato otto contagi, il numero più basso dallo scorso ottobre». Il sindaco però tende a non drammatizzare. «La ripresa dei casi di contagio dell'ultima settimana - spiega - è in linea con gli aumenti che si sono verificati in altri Comuni del Veneto orientale. Così come i casi a San Stino sono diminuiti nelle settimane quando anche in altri Comuni si sono ridotti». Cercare di capire i motivi che possono spiegare la ripresa dei contagi a San Stino degli ultimi giorni e in assenza di certezza, lo si può fare solo per ipotesi. «Dando per scontato - evidenzia Cappelletto - che i sanstinesi abbiano adottato comportamenti anti-Covid corretti, penso che una spiegazione si possa trovare nel fatto che San Stino è crocevia di numerosi scambi sociali. C'è un'elevata mobilità di persone sia in stazione come al casello autostradale. Magari anche qualche variante del virus può fare la differenza nella diffusione. Finora non ci sono segnalazioni particolari di contagio provenienti dalle scuole, che sono tutte aperte. Non ci sono casi di contagio neanche alla casa di riposo Zulianello dove proprio ieri si sono completati i tamponi agli ospiti e al personale con il risultato che tutti sono negativi». Dei 45 casi di contagio conteggiati nell'ultima settimana nessuno è grave, 43 sono curati direttamente a casa mentre due sono ricoverati in ospedale e curati per delle patologie pregresse. Inoltre, analizzando i casi risulta che non ci sono concentrazioni di contagi in gruppi di lavoro, di studio o di famiglie. Dal mese di ottobre scorso, data d'inizio della seconda ondata, fino a ieri i casi Covid a San Stino sono stati in tutto 958, l'8 per cento circa della popolazione sanstinese.

Gianni Prataviera

