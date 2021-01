SCUOLE SUPERIORI

VENEZIA «La didattica a distanza non è scuola, non siamo più disposti a frequentare una scuola a cui non interessa nulla di noi studenti urla Lina studentessa del Marco Polo - il diritto allo studio non si contratta, non si può risparmiare sulle nostre spalle». Gli studenti si sono radunati davanti alla sede Actv di via Lazzari, dirimpetto alla fermata del tram di piazzale Cialdini , dove hanno eretto un muro di mattoni di cartone a simboleggiare le inadempienze delle istituzioni. Da parte del Coordinamento Studenti Medi di Mestre e Venezia, che ha inscenato la protesta di ieri mattina, non c'era alcuna intenzione di emulare i Pink Floyd ma piuttosto quella di esprimere tutto il malessere di chi si ritiene defraudato del diritto allo studio. Quello organizzato ieri è stato un vero e proprio sciopero dalla dad (didattica a distanza), a cui hanno aderito studenti provenienti da diversi istituti scolastici veneziani, tra i quali il Marco Polo, l'Algarotti, il Gritti, lo Stefanini, il Morin, il Fermi, il Benedetti Tommaseo.

LA RAGIONI

Un modo per chiedere al Governo e al ministero dell'Istruzione l'abbandono del controverso insegnamento da remoto, introdotta a causa dell'emergenza Covid, ed il ritorno in aula dopo l'ennesimo rinvio, ora fissato al 31 gennaio, del rientro a scuola in presenza e in sicurezza. «Ma per fare questo sarebbero necessari investimenti che ora non ci sono, per incrementare il trasporto pubblico, per l'assunzione di nuovi docenti e per evitare di ritrovarci in classi pollaio che compromettono la qualità della didattica spiega Maria Mingardi, studentessa portavoce del Coordinamento, che frequenta il Benedetti Tommase o ed in massima parte anche i nostri professori sono d'accordo con quello che diciamo pur chiedendoci di fare dei sacrifici perché c'è la pandemia e si rendono conto che noi studenti stiamo vivendo un periodo psicologicamente molto duro, perché stare otto ore al giorno chiusi in casa a impazzire davanti a un computer non è facile per nessuno».

«La didattica a distanza è alienante, scoraggia dall'impegno scolastico e noi non possiamo continuare ad accettare questa situazione si sfoga Elena, studentessa dell'Algarotti perché senza il contatto con i nostri compagni e con i professori la scuola non è più reale».

«A quasi un anno dall'inizio della pandemia ci ritroviamo ancora con la dad al 100% e questo a causa dei mancati investimenti sulla scuola sottolinea Anna del liceo Morin e prima che venissero nuovamente chiuse le scuole a settembre ci siamo ritrovati ammassati negli autobus e nelle classi pollaio, senza alcuna sicurezza».

LE RIVENDICAZIONI

«E' evidente che quelle che sono state spacciate dal governo e dal ministero come le soluzioni che avrebbero permesso il rientro a scuola sono solo delle scuse osserva Maria Mingardi e ora ci chiediamo dove sono i tamponi rapidi e i presìdi sanitari fissi che dovevano essere presenti in ogni scuola?».

«Stiamo pagando in prima persona l'incapacità di gestire la pandemia, la nostra preparazione scolastica è sensibilmente peggiorata e ci sono studenti che sono a rischio di abbandono dell'anno scolastico denuncia Linda del liceo Morin e questo sta avvenendo a causa della difficoltà di connessione e di concentrazione durante la didattica a distanza , una circostanza che è stata sottovalutata ma che si sta ripercuotendo perfino sulla nostra salute mentale».

«L'esperienza della dad è terribile ricorda Gabriel del Gritti - crea un forte stress, non si può assolutamente definire scuola e ci sembra che i professori non si rendano conto di quello che stiamo vivendo».

«E' una condizione che accentua le disuguaglianza sociali riflette Bianca, all'ultimo anno del Morin - e questo è inaccettabile perché tutti devono avere la stessa possibilità di istruirsi e trovo inaccettabile che dopo mesi e mesi il Governo non sia ancora riuscito a mandaci a scuola in sicurezza».

