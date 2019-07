Impatto violento, sotto accusa l'onda causata da un lancione

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INCHIESTAVENEZIA Lo dicono da tempo, di anno in anno, i frequentatori della laguna, che in certi giorni navigare diventa un pericolo. Ieri a perdere la vita è stata una ragazzina di 12 anni che, con il padre, il fratello e la nuova compagna dell'uomo, voleva godersi una giornata spensierata in laguna.Dai primi riscontri sembra che a provocare l'onda che ha sbalzato la loro barca contro una briccola sia stato un lancione granturismo, uno di quei barconi che portano decine di turisti a Venezia. Il Bacan è uno dei posti più frequentati dai...