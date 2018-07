Impalcatura caduta e parchi pubblici cittadini devastati

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

BADIA POLESINEParchi cittadini seriamente danneggiati a Badia. All'elenco di disagi che comprendono black-out, allagamenti in abitazioni, guai alle colture e oggetti volati via, vanno aggiunte le brutte scoperte nelle aree verdi che abbelliscono l'area dell'abbazia della Vangadizza: parco Munari, parco Ferracini e il Giardino dell'abate. Al parco Munari alcuni grossi alberi si sono adagiati sul prato, come purtroppo già capitato in passato durante un forte temporale estivo. Quasi da film la scena che ha accolto i passanti nel piccolo...