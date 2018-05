Imoco, un sogno che vale tre milioni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

I CONTI DELLA FESTACONEGLIANO Da un milione e mezzo a tre milioni di euro. È dentro questa forchetta che una società sportiva deve stare, al momento di pianificare il proprio budget, se vuole competere in un campionato di pallavolo femminile di serie A1. La cifra massima si può raggiungere in caso di partecipazione a competizioni europee, con la Champions League che ovviamente alza i costi. «E se si vince lo scudetto non c'è alcun premio in denaro», rivela il presidente dell'Imoco Volley Piero Garbellotto, che però non nasconde quanto...