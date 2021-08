Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

OSPEDALI E POSITIVIBELLUNO Si abbassa l'età media dei pazienti covid ma 5 su 6, cioè la quasi totalità, non sono vaccinati. Le persone positive ricoverate al San Martino di Belluno erano 8. Sono scese a 6 dopo che due pazienti sono tornati negativi. Si tratta di persone che rimangono comunque in ospedale per completare il percorso clinico. «Cinque dei sei positivi ha sottolineato la direttrice generale Maria Grazia Carraro non sono...