BELLUNO Inaugurazione in grande stile per il nuovo negozio da 1200 metri quadrati - disposti su tre livelli - che il gruppo Stimm ha aperto in città a palazzo Navasa Colle, negli spazi che furono sede della Banca d'Italia, chiusi ormai da 10 anni. Ieri alle 10.30 il taglio del nastro affidato al ministro Federico D'Incà, affiancato dal sindaco Jacopo Massaro e da Luigi Francavilla e Roberto Chemello con la moglie Manuela Iaderosa, soci della F&C Project, società proprietaria dell'intero prestigioso immobile. Grande la partecipazione.

GRANDE INVESTIMENTO

Nel discorso di presentazione, Chemello ha sottolineato la filosofia dell'operazione immobiliare: «La mia famiglia e quella degli amici Francavilla hanno voluto portare con questo importante investimento un contributo concreto a una città che merita più attenzione, più impegno, più risorse di quante ne abbia avute fin qui. Il recupero di palazzo Navasa Colle, che ha una posizione unica con l'affaccio sulla bellissima piazza dei Martiri, coltiva in sé la speranza della rivitalizzazione di una città la cui immagine sembra essersi appannata negli ultimi difficili anni. Penso alle vetrine spente, ai negozi chiusi, allo spostamento di molti uffici verso le periferie, agli appartamenti sfitti, e ai non pochi edifici bisognosi di restauri. Ci auguriamo che questo intervento rilanci un'idea, faccia rivivere il nostro Liston, che spinga altri commercianti a crederci e ad osare, che sproni l'amministrazione comunale per quanto le compete e con gli strumenti che ha a disposizione, a continuare la strada intrapresa del recupero del centro storico togliendo angoli di degrado che ancora costituiscono un avvilente panorama che richiama ben altre realtà. E per quanto ci riguarda ringraziamo questa amministrazione per aver capito e colto lo sforzo fatto da noi privati, e per aver appoggiato il progetto nella sua interezza intendendo per tale anche la retrostante area dell'ex ospedale civile».

ALLESTIMENTO INNOVATIVO

Chemello ha poi riassunto le principali caratteristiche dell'intervento di recupero e riutilizzo del palazzo: «Gli spazi sono stati trasformati senza essere snaturati e hanno mantenuto la coerenza storica, stilistica, di arredi e materiali già esistenti nei locali. Abbiamo avuto la fortuna di incrociare nel nostro progetto delle persone che subito ci hanno colpito per l'ambizione di condividere i nostri obiettivi: i fratelli Denis e Roni Casagrande, titolari di Stimm e l'architetto Antonio Mastrocco che ha creato un allestimento assolutamente innovativo strutturato sul più rigoroso rispetto del palazzo e della sua storia».

CI SARÀ ANCHE UNA BANCA

Quindi l'imprenditore ha ricordato quale sarà l'utilizzo degli altri ambienti del palazzo: «In questi 16000 metri cubi di palazzo ha detto - oltre al nuovo negozio per bambini del marchio Charanga che si aggiunge al preesistente negozio di Intimissimi, verrà a giorni aperta la sede di Belluno di Banca Generali, al primo piano. I piani superiori saranno invece destinati ad appartamenti che verranno locati. Sempre al servizio del palazzo, ci sarà un piano di posti auto ricavato sotto il cortile posteriore». Infine Chemello ha sottolineato come il recupero del palazzo che ospitò la Banca d'Italia non sia stato fine a se stesso, ma inquadrato nell'ambito del piano integrato di intervento di tutta l'area circostante nella zona del vecchio ospedale.

PALAZZO CAFFI

«A palazzo Caffi, completato già da una decina d'anni, e la cui cubatura si aggira sui 14000 metri cubi di uffici, appartamenti, negozi e un parcheggio sotterraneo di quattro piani per circa 400 posti auto - ha proseguito Chemello -, andrà ad aggiungersi palazzo Campedel la cui cubatura è di ulteriori 16500 metri cubi con le stesse destinazioni d'uso: commerciale, direzionale e residenziale. La fine lavori è prevista per la prossima primavera. Si tratta di numeri importanti per questa città, probabilmente è il piano di recupero più grande di sempre».

Dopo i ringraziamenti ai progettisti, ai tecnici della Filù e all'impresa Deon appaltatrice dei lavori per essere riusciti a ridurre al minimo l'impatto del lockdown, le conclusioni: «Abbiamo fatto il massimo per dare a Belluno un forte impulso di rilancio. È stato un investimento fatto con il cuore prima che con la logica imprenditoriale. Speriamo che l'iniziativa possa centrare gli obiettivi sperati di ottenere una reazione positiva non solo della città, ma di tutta la Provincia».

Andrea Ciprian

