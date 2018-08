CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IMMIGRAZIONEUDINE Stop all'accoglienza diffusa e l'esercito a Udine. Sono alcune delle richieste avanzate dall'assessore regionale all'immigrazione Pierpaolo Roberti al vertice di ieri con il prefetto di Udine, Angelo Ciuni. Il problema sembra essere tutto udinese: il capoluogo friulano, infatti, esercita un'attrattività sui migranti che non trova riscontro in altri comuni della regione. «Le presenze sono costanti, se non addirittura diminuite in tutte le province, soprattutto a Gorizia ha spiegato Roberti tranne nel comune di Udine». Per...