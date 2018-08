Imboscata sotto casa: gli sparano alla schiena

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'AGGUATOODERZO Gli ha teso un agguato sotto casa. Ha aspettato che rientrasse dal lavoro, a notte inoltrata, ed ha premuto il grilletto. La pistola si è però inceppata ed è servito un secondo tentativo per far esplodere il colpo. Quando la pallottola lo ha raggiunto, Durim Qefa, 40enne albanese residente a Oderzo, stava già scappando. Il proiettile lo ha centrato alla spalla, conficcandosi sulla scapola. Ma lui, forte e robusto, non a caso assunto da un'agenzia di Security come buttafuori, non si è nemmeno accasciato a terra. È fuggito...