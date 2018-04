CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Ilvo DiamantiSono trascorsi oltre 70 anni da quando venne proclamata l'insurrezione contro le forze di occupazione nazifasciste. Da quando, negli anni seguenti, venne istituzionalizzata la ricorrenza del 25 aprile. Per non dimenticare. Da dove viene la nostra democrazia. La nostra libertà. Per non dimenticare. Perché la memoria è necessaria, per non ripiombare nel buio della storia. Per non ripetere gli stessi passi, che ci hanno condotto a un ventennio senza democrazia, senza libertà. Fino all'esperienza tragica della guerra. La...