L'ALTRO VIRUS

UDINE Il virus dimenticato. L'attenzione di istituzioni e sanitari, le risorse umane ed economiche sono tutte concentrate sulla lotta al coronavirus. Purtroppo, però, c'è un altro virus che sta per fare la sua annuale ricomparsa in Friuli Venezia Giulia: il West Nile virus. Naturalmente i numeri nulla hanno a che vedere con quelli del Covid-19, eppure anche il West Nile miete vittime, una lo scorso anno in regione, 4 nel 2018.

Tutte le quattro province del Friuli Venezia Giulia sono classificate ad alto rischio di trasmissione del virus all'interno del Piano nazionale 2019 di prevenzione, sorveglianza e risposta ai virus West Nile e Usutu, un Piano di cui quest'anno ancora non c'è traccia. Manca poco, però, all'arrivo dell'estate e al ritorno delle zanzare, quindi, di conseguenza, alla febbre del Nilo, particolarmente invasiva. La Regione dovrebbe attendere il Piano 2020, adottare le misure necessarie e altrettanto dovrebbero fare i Comuni.

Entro la fine dell'inverno un piano operativo avrebbe dovuto essere stato pronto, ma l'emergenza Covid ha assorbito l'intero sistema. Lo scorso anno l'inizio della sorveglianza è stato anticipato al mese di maggio ed è proseguito fino a novembre, dato che il periodo critico è stato più lungo. Nel giro di un mese il clima cambierà e le zanzare faranno la loro comparsa. L'obiettivo dovrebbe essere quello di farsi trovare pronti per la prossima stagione facendo il punto tra tutti i direttori dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie assieme al direttore dell'area prevenzione della Regione per trovare soluzioni da applicare sul territorio. I problemi non sono pochi, a partire da tempi e costi per la disinfestazione a carico delle amministrazioni comunali che oggi utilizzano risorse per acquistare mascherine, sanificare strade e andare incontro alle esigenze dei cittadini alle prese con il coronavirus. I costi non sono di poco conto e per questo, alle porte della bella stagione, gli anni passati erano già pronte campagne informative e di sensibilizzazione ai cittadini per contenere la presenza delle zanzare nelle aree private. I Comuni attendono indicazioni per emettere ordinanze sui ristagni d'acqua e sui trattamenti larvicidi e si devono attrezzare con gli appalti alle ditte che eseguono le disinfestazioni.

Secondo l'ultimo Piano disponibile, infatti, sono diversi i siti ritenuti sensibili per la circolazione virale: ospedali, strutture residenziali protette e parchi pubblici, dov'è necessario valutare l'applicazione di un intervento mirato di disinfestazione con adulticidi. E, a parità di efficacia, devono essere scelti i principi attivi con il migliore profilo tossicologico. I cittadini dovrebbero tenere in ordine e senza ristagni d'acqua giardini, orti, cortili, terrazzi o balconate e cercare di diminuire la presenza delle zanzare con trattamenti antilarvali. Ma se nel 2019 la lotta alle zanzare era prioritaria, ai tempi del Covid nemmeno ci si pensa.

