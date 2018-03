CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL VOTOPADOVA Al via la riorganizzazione dei mercati cittadini: ieri sera il consiglio comunale ha dato il via libera al Piano del commercio su area pubblica. In sala erano presenti anche genitori no vax: questo è un altro tema molto caldo e il sindaco Giordani ha voluto rassicurarli garantendo che i loro figli termineranno regolarmente l'anno scolastico. La seduta è iniziata con un tributo, chiesto dal presidente dell'assemblea Giovanni Tagliavini, alla neo presidente del Senato Elisabetta Casellati. Non solo. Tagliavini si è anche...