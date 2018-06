Il Volto nel 500: ai Carraresi opere di Tiziano e Van Dyck

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'APPUNTAMENTOTREVISO Non potrà certo colmare il vuoto lasciato da Goldin, ma l'autunno trevigiano mette in carnet una nuova mostra destinata a riaccendere i riflettori su Casa dei Carraresi. È Il Volto nel 500, organizzata da Artika, che mostrerà a Treviso alcuni dei maggiori capolavori dell'epoca, da Tiziano a Van Dyck. 50 opere, 50 storie, 50 emozioni per rivivere il fascino del 500. Il Volto del 500 è la nuova mostra presentata a Casa dei Carraresi e che sarà aperta dal 26 settembre 2018 al 3 febbraio 2019. La mostra si svilupperà...