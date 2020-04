L'INTERVISTA

JESOLO «Ho visto la morte in faccia, all'ospedale di Jesolo mi hanno salvato la vita». Le parole, pronunciate con l'inevitabile emozione, sono quelle di Mario Bars, 70 anni, storico barbiere del litorale e soprattutto volto noto del mondo del volontariato jesolano. Presidente per molti anni del comitato civico di piazza Mazzini, dallo scorso anno è entrato a far parte del direttivo di Aurora Eventi. Giovedì sera ha potuto tonare nella sua casa dopo venti giorni di ricovero al Covid Hospital di Jesolo, nel reparto di malattie infettive. E ora, dopo aver vinto la sua battaglia, ha voluto ringraziare tutto il personale sanitario.

«Mi sono ammalato a marzo racconta Bars ho avuto la febbre alta per diversi giorni, con attacchi di tosse fortissimi. Con il passare dei giorni la situazione è peggiorata, fino a quando con l'esito positivo del tampone è stato disposto il ricovero all'ospedale di Jesolo». E dal quel momento l'ex presidente del comitato di piazza Mazzini ha usato tutta la sua forza per affrontare la lotta contro il coronavirus. «Fortunatamente continua nel suo racconto sono sempre rimasto nel reparto malattie infettive e ho solo sfiorato il trasferimento in terapia intensiva. I primi sei giorni sono stati quelli più duri: oltre alla febbre avevo attacchi di tosse prolungati, mi sentivo i polmoni scoppiare. Ci sono stati dei momenti difficili, la cura è stata potente, avere paura in alcuni momenti era inevitabile. Il personale è stato straordinario, mi ha salvato la vita». Ed è per questo che Mario Bars ha voluto rivolgere un ringraziamento pubblico a tutto il personale sanitario di via Levantina. «Medici, infermieri e operatori aggiunge sempre l'ex presidente sono stati encomiabili. Tutti lavorano in condizioni non immaginabili: sono completamente ricoperti dalla testa ai piedi con le tute bianche, si muovono con velocità e precisione, sempre disponibili e con una parola di conforto. Come è comprensibile i loro turni di lavoro sono lunghi e carichi di tensione, eppure non ho mai visto nessuno fare un passo indietro. Tutti hanno dimostrato un'umanità notevole, in alcuni casi andando anche oltre il loro ruolo. Non posso far altro che ringraziarli per quello che hanno fatto. Ho letto che negli ultimi tempi ci sono state delle polemiche sul nuovo ruolo dell'ospedale, chi critica non sa quello che succede all'interno di questa struttura e dovrebbe rimanere in silenzio. Serve più rispetto per chi lavora in quei reparti. Il nostro ospedale è un'eccellenza: questa vicenda ci insegna che deve essere valorizzato ulteriormente».

Ora Bars dovrà trascorrere un periodo di convalescenza prima di rimettersi del tutto. «Posso dire che il peggio è passato dice ancora in questi giorni ho ricevuto tantissime telefonate di incoraggiamento, anche da persone inaspettate. Chi è ricoverato ha bisogno anche di questo, della forza di chi è a casa e ti sostiene; voglio ringraziare chi mi è stato vicino, anche con un messaggio». L'ultimo invito è quello di rispettare le indicazioni sanitarie. «Stiamo parlando di un virus conclude Mario Bars che può creare diversi problemi. E' importante rimanere a casa e mantenere il distanziamento sociale. Si tratta di piccoli sacrifici che però possono fare la differenza. E poi nessun deve pensare di essere invincibile, questo è l'errore più grande: il virus può colpire chiunque, fare attenzione è fondamentale».

Giuseppe Babbo

