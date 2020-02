LA PROTAGONISTA

VENEZIA «Zero paura. Durante il volo non volevo più scendere, ho sperato che fosse il più lungo possibile per godermi ogni secondo. E' stato sensazionale. Un'emozione impossibile da descrivere a parole, lo desideravo fin da bambina. E' difficile dire che cos'è la felicità, ma durante il volo l'ho provata davvero. Ora festeggio nella mia Venezia con amici e Marie», racconta un'entusiasta Linda Pani, l'Angelo del Carnevale 2020. La ventenne di Mogliano Veneto ha volato ieri su Piazza San Marco durante il tradizionale Volo dell'Angelo. Un pubblico scatenato, un palco animato da tanti personaggi in costume, in una giornata illuminata dal sole, sono stati al fianco della Pani. Maria 2019 e Angelo di questo Carnevale, la giovane si è calata dalla loggia del campanile di San Marco. Grazie a un sistema di cavi è scesa con un andamento lento verso il grande palco al centro della Piazza. Durante l'attesa del suo arrivo cortei, esibizioni dal vivo, momenti di intrattenimento hanno tenuto compagnia alla folla.

Più di 200 persone provenienti da tutto il mondo presenti nel colorato palcoscenico. Tra questi in prima fila le Marie 2020. San Marco era pienissima, molta calca anche nelle vie intorno. Intensi i servizi di controllo ai varchi d'accesso della Piazza. Non è mancata la divulgazione delle misure di sicurezza, ricordate più volte dal palco. Allo scoccare del mezzogiorno e al rintocco delle campane, Linda si è calata giù dal campanile. Tutta la piazza con lo sguardo verso l'alto per godersi lo spettacolo. Le voci di Chiara Luppi e Vittorio Matteucci hanno accompagnato il Volo. Dopo essere atterrata sul palco, è stata accolta dal Doge e dalle 12 Marie e ha brindato con uno spritz offerto da uno storico marchio, partner ufficiale del Carnevale. Al punto che qualcuno non ha mancato di notare, anche con qualche punta di malizia la simbiosi tra il colore dello spiriz e quello dell'abito di Linda. All'evento erano presenti il direttore artistico del Carnevale di Venezia 2020 Massimo Checchetto, il presidente di Vela Piero Rosa Salva, il direttore comunicazione ed eventi di Vela Fabrizio D'Oria, il presidente del Cers Massimo Andreoli, la Presidente del Consiglio Comunale Ermelinda Damiano e il Consigliere Delegato alla Tutela delle Tradizioni Giovanni Giusto. Radiosa e felicissima, Linda ha indossato uno scenografico abito realizzato su misura dell' Atelier di Stefano Nicolao. La creazione si è ispirata ai temi del Carnevale. Presente un cuore che simboleggia l'amore, il gioco con la gonna che ricorda una giostra e la follia con un mix di materiali creati per l'occasione.

Virginia Grozio

