IL LUTTO

E' morto ieri pomeriggio Luciano Bernardi, 72 anni, co-fondatore di Iceberg srl, il colosso dei surgelati con sede a Piavon. Era ricoverato nel reparto di pneumologia intensiva dell'ospedale di Treviso a seguito di una polmonite, si era aggiunta l'infezione da Covid-19.

L'AZIENDA

Fondata nel 1979, lo scorso anno l'Iceberg srl aveva festeggiato il quarantennale di attività. Con una bella festa, centinaia gli invitati, accolti dai fratelli Bernardi, con il dottor Luciano che a tutti aveva manifestato la sua soddisfazione per l'importante anniversario raggiunto. Prima della fondazione di Iceberg aveva svolto la professione di consulente aziendale; poi appunto nel 1979 l'inizio dell'avventura imprenditoriale insieme ai fratelli Renato, Ettore e Giuliano. Imprenditore acuto e lungimirante, Luciano Bernardi era riuscito a dedicare il suo tempo anche alla comunità. Era stato vice sindaco ai tempi del sindaco Daniele Martin quando la città vide una stagione straordinaria di opere, quindi consigliere comunale. Mecenate è il termine che meglio lo descrive, sempre disponibile quando c'era una buona iniziativa da supportare.

IL RICORDO

«Luciano Bernardi era da sempre molto presente nella vita sociale di Oderzo e in particolare di Piavon così lo ricorda la sindaca Scardellato -. Pronto a sostenere progetti sociali e culturali, nel 2017 aveva accettato anche di fare il presidente di Foró e aveva dato un generoso contributo al rilancio dell'associazione». La sindaca ha pubblicato un post con le luci natalizie del 2017. «Ecco le splendide luminarie di Natale di quell'anno. Lui le aveva volute talmente belle da decidere di finanziarne personalmente una parte. Le molte associazioni che ha aiutato lo ricorderanno sempre con grande riconoscenza».

«L'Associazione Oder perde il terzo componente del consiglio di amministrazione, Oderzo perde un signore della cultura , un uomo stimato da tutti che amava la sua terra e la sua gente» è il commosso ricordo di Maria Grazia Patella, presidente di Oder Opera in piazza. «E' stato lui ad inventare il nome di Ca' Lozzio è accorata la voce di Beppo Tonon, il maestro mondiale di gelateria -. Eravamo amici dal 1973. Collaboravamo, ci si confrontava, a dire il vero era sempre lui a darmi consigli. Senza di lui siamo tutti più poveri». «Ci ha sempre aiutati s'incrina la voce di Manuela Tonon, presidente dell'associazione Amiche per la pelle -. Per me è stato un mentore. La sua frase preferita è che non c'era gusto ad avere dei beni se non si condividono con la propria comunità. Non sopportava l'inettitudine, chi critica e non fa nulla. Se tu avevi una buona idea, un progetto, era pronto ad ascoltarti e a darti una mano». Centinaia le iniziative che sono state da egli sostenute nell'arco della sua vita. Fra le ultime la donazione dell'aula di informatica alla scuola primaria di Piavon. Lascia la moglie Maria Teresa, le figlie Irene, Beatrice, Maddalena, i fratelli, la grande famiglia dei dipendenti e collaboratori di Iceberg.

Annalisa Fregonese

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA