Raul Ziliotto, 55 anni, è la vittima più giovane del coronavirus nel veneziano. Ziliotto, residente a Zelarino, è morto giovedì sera all'ospedale dell'Angelo di Mestre dov'era stato ricoverato nei giorni scorsi nel reparto di Terapia Intensiva.

La sua però non è stata l'unica vita stroncata da Covid-19 nelle ventiquattrore di ieri: in tutto i decessi sono stati quattro. Oltre a Ziliotto al Civile, è spirato Delfino Arcolin, 86 anni, residente a Valli di Chioggia e ricoverato da alcuni giorni nel reparto di Terapia Intensiva; la terza croce di giornata è arrivata dall'ospedale di Mirano dov'è deceduto Mario Trevisan, 78 anni, di Favaro Veneto. Un quarto decesso è stato registrato nel reparto di Terapia Intensiva dell'ospedale di Jesolo. In totale sono 25 decessi.

Quella di ieri è stata una giornata nera anche per quanto riguarda i contagi da coronovirus: 110 solo ieri, capaci di far salire i contagi a 611 in totale (erano 501 giovedì sera). Di questi sono 192 i ricoverati totali (con Villa Salus che continua a ricevere pazienti non in grave condizioni dall'Angelo di Mestre) mentre sono 52 in Terapia Intensiva: in totale 3 pazienti in più di ieri. La giornata di ieri quindi è stata la peggiore di sempre dal punto di vista numerico da quanto, un mese fa, è scoppiata la pandemia a Venezia.

