Il coronavirus si porta via anche Vladimiro Mazzucato, 74enne di Oriago, conosciuto da tutti come Miro delle moto. Salgono a sei le vittime del Covid-19 a Mira e proprio a Oriago dove era stato registrato il primo caso nel veneziano, il 22 febbraio, ora si registra un altro decesso. Il 74enne era ricoverato in ospedale a Dolo, ormai destinato ad accogliere i pazienti contagiati da coronavirus della Riviera del Brenta, del Miranese e del sud della provincia veneziana, da qualche settimana proprio per aver contratto il terribile virus. Ieri mattina i sanitari hanno informato la famiglia del suo decesso. «Mio padre non soffriva di particolati patologie ricorda la figlia Greta anzi stava bene, prima di ammalarsi di questo virus. Negli ultimi anni aveva deciso di abbandonare gradualmente l'attività che era da sempre anche la sua passione di vita, era arrivato il momento per lui di godersi la vita ed invece il coronavirus l'ha portato via». Miro Mazzucato era molto conosciuto a Oriago, il suo negozio di riparazione e vendita di biciclette e poi di moto, in centro, è stato un punto di riferimento per generazioni di ragazzini e giovani. «Il primo negozio l'aveva aperto a Oriago mio nonno nel dopoguerra ricorda la donna A quell'epoca si sistemavano le biciclette e le moto ma si vendeva anche benzina, c'era un po' di tutto. Poi poco per volta l'attività si è ampliata. Mio papà aveva una vera passione per le moto, le Custom erano le sue preferite, e di anno in anno l'attività è cresciuta al punto che papà ha coinvolto anche noi figli nella sua passione e nel lavoro». Centinaia le espressioni di cordiglio espresse, anche attraverso i gruppi social locali, dagli oriaghesi, giovani e meno giovani che lo ricordano per la sua disponibilità e simpatia, e dai colleghi commercianti del centro che nella frazione più popolosa di Mira che sostengono non solo attività di animazione ma anche di volontariato e di solidarietà. «Se ne va un pezzo della storia di Oriago», ha commentato qualcuno. L'ultimo saluto non è stato ancora fissato perché alcuni famigliari di Miro sono ancora in quarantena a titolo precauzionale, ma sarà, come ormai consuetudine, e come prescrivono le disposizioni ministeriali, in forma strettamente privata. Vladimiro Mazzucato è la sesta vittima dall'inizio dell'epidemia e Oriago vanta anche un triste primato, quello di essere il paese del paziente uno, primo contagiato nel veneziano, Mario Veronese, 77 anni, deceduto il 1. marzo a Padova. Dopo di lui a Mira sono morte altre quattro persone, tutte anziane, N.E. di 83 anni, anche lei residente a Oriago, Frida Marchiori di 92 anni e Dino Alessandrin, entrambi residenti a Borbiago e Giovanni Marangon, 79 anni di Mira Taglio. Nel frattempo resta stabile la situazione per quanto riguarda i miresi positivi al virus, che si attesta ormai da qualche giorno sui 28 casi.

