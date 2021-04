Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL RITORNO IN CLASSEVENEZIA L'87 per cento del personale scolastico di ogni tipologia e di ogni ordine e grado - università comprese - è stato vaccinato. Si tratta, nel territorio di competenza dell'Ulss 3, di 12.186 tra insegnanti e personale su una platea di 14mila lavoratori che ieri sono tornati in presenza dopo l'ennesima parentesi della didattica a distanza.La scuola è così ripresa con numeri bassi in fatto di contagi e isolamenti....