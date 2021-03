Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL REPORTAGEVENEZIA Pellestrina e Burano hanno iniziato la campagna di vaccinazione, diventando il simbolo di una ripresa, per quanto difficile. Eppure in quest'anno di alternanza tra lockdown e ripartenze solo annusate, stanno pagando uno scotto sociale importante. Oggi, in zona, rossa, il loro aspetto è ben diverso da quelle primavere in cui venivano invase da turisti e gitanti del fine settimana.PELLESTRINAImmobile e silenziosa, la vita...