Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'EPIDEMIAVENEZIA La pandemia rallenta, ma non molla. «Ancora non possiamo dire che la terza ondata sia conclusa, perciò guai ad abbassare la guardia. La responsabilità viene sempre prima di tutto», afferma Luca Sbrogiò, direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'Ulss 3 Serenissima e commissario della campagna vaccinale, che dal suo studio monitora ogni giorno, in tempo reale, il lavoro che da mesi viene effettuato nei centri...