Il virus ha fatto la quarta vittima

EMERGENZA SANITARIAROVIGO Ricoverato da metà luglio, Uber Bevilacqua, 70enne di Gaiba, si è spento ieri mattina dopo aver lottato per oltre due mesi con il West Nile. Si tratta della quarta morte in Polesine causata dal virus, la quattordicesima in Veneto. Già debilitato da altre patologie, aveva contratto la forma neuroinvasiva, con il riscontro arrivato dal laboratorio di microbiologia di Padova il 24 luglio, mentre si trovava nel reparto di Malattie infettive dell'ospedale di Rovigo. Le sue condizioni sono fin da subito apparse molto...