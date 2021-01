Il virus sta battendo in ritirata così velocemente come aveva ricominciato a far paura tra la fine di ottobre e l'inizio di novembre, quando i positivi erano raddoppiati come ora sono dimezzati. Si vede la luce in fondo al tunnel, se non fosse che i ritardi e i tagli certi delle dosi di vaccini Pfizer, e quelli annunciati di Moderna e AstraZeneca, non abbiano complicato le cose spostando più in là di due settimane l'avvio della campagna vaccinale sulla popolazione. Nel territorio di competenza dell'Ulss 3, il 4 gennaio c'era stato il picco massimo della seconda ondata: 9.369 positivi (oltre a 427 ricoverati di cui 48 in Terapia intensiva). Tre settimane dopo il panorama è tutt'altra cosa: a ieri gli attualmente positivi sono crollati a 4.339. La diminuzione è stata prima lenta (l'11 gennaio erano 8.953) per poi diventare vertiginosa nei quindici giorni successivi. Il dato si riverbera sui ricoveri. A ieri nelle strutture dell'Ulss 3 c'erano 262 persone mentre il 18 gennaio di ricoverati ce n'erano 409. Anche nel Veneto orientale la situazione è in netto miglioramento. Chiuso il reparto Covid della casa di cura Rizzola di San Donà e potrebbe presto chiudere anche un altro reparto Infettivi nell'ospedale di Jesolo.

Munaro a pagina II

© RIPRODUZIONE RISERVATA