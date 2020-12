LA MAPPA

BELLUNO Con i numeri dei positivi in crescita aumenta il rischio di contagio anche nelle case di riposo, i luoghi più delicati in cui si sta, da marzo, combattendo per non fare entrare il Covid-19. Dispositivi di protezione individuale, gel igienizzante spesso purtroppo non bastano. Negli ultimi giorni anche alla Casa di soggiorno per persone anziane di Taibon Agordino si è acceso un focolaio. Lo conferma il presidente della struttura Bruno Bulf. Sono una cinquantina gli anziani contagiati, per fortuna quasi tutti asintomatici. Per ora il personale riesce a gestire la situazione, che si spera non vada peggiorando. Un altro focolaio si è acceso in questi giorni. Lo fa sapere il dottor Ali Chreyha, vicesindaco di Longarone: «Purtroppo il virus ha fatto tappa anche da noi. È entrato silenziosamente nella nostra struttura. Ha infettato i nostri anziani che per fortuna sono positivi, ma asintomatici. Ha infettato i nostri pur bravi operatori socio sanitari, tutti asintomatici. Sta mettendo a dura prova gli infermieri (e gli operatori), che fanno turni massacranti per sopperire la carenza del personale».

LA PREOCCUPAZIONE

Chreyha parla come se fosse successo in famiglia: «Questo virus non risparmia nessuno e nessuna struttura residenziale prosegue il vicesindaco di Longarone -, solo con la passione e la professionalità dei nostri dipendenti possiamo sopperire a questa situazione catastrofica. Solo uniti, decisi e preparati possiamo uscirne». Il suo pensiero come amministratore e come medico «va a tutti i nostri anziani, che con silenzi e forza d'animo stanno combattendo il Covid. Va alle loro famiglie, che con il pensiero e lo spirito, le stanno aiutando. Va al personale medico e para medico della struttura che, in condizioni di estrema difficoltà, sta svolgendo al meglio il suo umano servizio. Va, infine, ai nostri dipendenti, che con passione e professionalità, stanno affrontando al meglio questa situazione». Dopo Taibon e Longarone, anche la casa di riposo di Sedico, in questi giorni, ha conosciuto il Covid 19. A tracciare un quadro della situazione è il sindaco, Stefano Deon: «È tutto sotto controllo, parliamo di anziani che sono per ora asintomatici. Il contagio è emerso durante lo screening di rito. Screening molto stretti e serrati. Individuata la positività è scattato subito il protocollo spiega il sindaco di Sedico -. E quindi la circoscrizione all'interno di un nucleo per i giorni della quarantena». Deon rassicura le famiglie degli ospiti: «La struttura lavora bene, sta facendo il massimo. Sempre in stretta collaborazione con il Dipartimento di prevenzione».

Federica Fant

