GLI EVENTI

UDINE Salta il luna park di primavera e, anche per gli eventi dei prossimi mesi, l'amministrazione è costretta dalle circostanze a navigare a vista. Uno dei primi appuntamenti cittadini a subire le conseguenze dei provvedimenti contro il coronavirus sono le giostre in piazza Primo Maggio, che erano previste dal 28 marzo al 19 aprile: «In quelle date non si potrà sicuramente fare spiega l'assessore al Turismo e Grandi eventi, Maurizio Franz -, e noi fino almeno al 3 aprile non possiamo prendere alcun impegno. L'anno scorso erano arrivate 39 giostre e, per questa edizione, le abbiamo ridotte a 23 per evitare di togliere troppi parcheggi. Stavamo ragionando su questo tema, con i giostrai, ma è stato superato dagli eventi. A questo punto, difficile che si possa fare anche perché prevede assembramenti e la presenza di famiglie e bambini».

La sensazione è che tutte le iniziative previste per il mese di aprile siano a rischio, ma la speranza è che siano salvabili almeno quelle di fine maggio e inizio giugno. «Ci auguriamo che le restrizioni abbiano effetto continua l'assessore -, e che si possa tornare man mano alla normalità, così da riprogrammare gli eventi dei mesi successivi».

GLI SLITTAMENTI

Intanto, è già stato annunciato che slitterà (non è chiaro a quando) anche il Giro d'Italia, che doveva passare a Udine il 24, 25 e 26 maggio. «Avevamo previsto la Notte Rosa per il 25 racconta Franz -, con il concerto di Elodie in Castello. Adesso dovremo capire se sarà possibile recuperare o no».

E lo stesso vale per altre iniziative: la settimana successiva alla tappa del Giro (il 31 maggio e il 1° giugno), infatti, in calendario c'è la prima edizione udinese di Border Wine, che dopo quattro anni a Cividale ha deciso di traslocare nel capoluogo; in questo caso, sarebbero previsti eventi al Giovanni da Udine mentre l'Amministrazione stava pensando a iniziative collaterali anche in via Mercatovecchio, con la collaborazione dei commercianti.

E sempre in via Mercatovecchio è prevista anche un'altra manifestazione assieme alla Società Filarmonia, il 7 e l'8 giugno: una sfilata di costumi teatrali, in omaggio ad Arrigo Basso Bondini che dal Friuli si è trasferito a Milano dove ha creato un negozio che fornisce gli abiti di scena ai teatri italiani e internazionali (ha lavorato anche con La Scala e Karl Lagerfield). Infine, per La Via dei Sapori, l'anteprima di Friuli Doc che l'anno scorso si è svolta il 12 giugno in Castello, già si pensa a uno spostamento a luglio.

Per ora, ovviamente, il condizionale è d'obbligo: nessuno sa cosa accadrà nelle prossime settimane. La speranza è che le misure di contenimento funzionino e si torni pian piano alla normalità, ma, probabilmente, alle persone servirà comunque un po' di tempo prima di partecipare in tranquillità a manifestazioni affollate.

Alessia Pilotto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA