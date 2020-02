Coronavirus: la giornata di ieri è stata quella dell'accelerata numerica per il veneziano. Ad oggi i casi sono 19. Uno dopo l'altro sono usciti dal laboratorio di Genomica dell'ospedale di Venezia dieci nuovi tamponi positivi al Covid19: cinque operatori sanitari (tutti asintomatici e in isolamento nelle proprie abitazioni) e cinque pazienti, tutti affetti da patologie pregresse e complicate. Con il virus che per la prima volta arriva a Chioggia. Non soltanto Chioggia però, perché i dieci nuovi positivi hanno toccato anche gli ospedali di Venezia, Mestre, Dolo. Il primo caso riguarda un anziano di Chioggia già ricoverato in Cardiologia nell'ospedale cittadino. In serata il paziente è stato trasportato nel reparto di Rianimazione all'ospedale dell'Angelo di Mestre in gravi condizioni. La zona più colpita è stata la città storica con sei nuovi contagi soltanto ieri. Due riguardano altrettanti pazienti già ricoverati al Civile nei giorni scorsi. Sempre i tamponi hanno svelato la positività al virus anche di quattro operatori sanitari. Salgono così a dieci i contagi totali nella città storica. L'ospedale di Mestre ieri ha visto due nuovi pazienti infetti: tre in totale. Isolamento per un operatore sanitario in servizio all'ospedale di Dolo.

Munaro e altri servizi

da pagina II a pagina VII

© RIPRODUZIONE RISERVATA