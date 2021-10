Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'INCONTROBELLUNO L'Ordine dei consulenti del lavoro di Belluno, proponendo domani martedì 5 ottobre il convegno Green pass e rapporti di lavoro, puntano a chiarire la situazione. Dal 15 ottobre, infatti, scatterà l'obbligo di green pass per tutti i lavoratori, sia pubblici che privati. Così come già per il mondo scolastico, saranno tenuti ad avere ed esibire la certificazione tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo,...