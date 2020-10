IL VINCITORE

PORTOGRUARO La città incorona sindaco Florio Favero, parte la festa in casa Lega. Favero, 58 anni, ha sconfitto il rivale Stefano Santandrea in maniera netta, inappellabile. L'architetto ha seguito lo spoglio delle schede dalla sede storica di viale Trieste, collocata accanto al bar Basso. Lì i festeggiamenti sono iniziati già alle 16, quando sono arrivati i risultati dalle prime sezioni. L'ansia per il risultato ha lasciato subito spazio alla gioia e alla soddisfazione per essere riusciti a mantenere la città nelle mani del centrodestra.

LAVORO DI SQUADRA

«Credevano tutti in questo risultato, che era nei numeri. Non pensavamo però di vincere in maniera così importante. Ciò che ha convinto i cittadini, a mio avviso - ha detto Favero - è stata la squadra, il candidato e il programma ben costruito, articolato e approfondito. L'orgoglio dei portogruaresi non è mai venuto fuori come quest'anno. Abbiamo toccato il cuore della gente dicendo che non siamo solo veneti ma siamo anche portogruaresi e che quindi dobbiamo tirare fuori la forza che abbiamo, che non è seconda a nessuno e che finora non siamo riusciti ad esprimere. Abbiamo proposto il disability manager, abbiamo detto che vogliamo fare le piste ciclabili definendo il progetto Sole Verde, abbiamo detto che vogliamo rivitalizzare il centro non solo con grandi eventi ma anche con delle cose semplici, con musica, pittura, teatro, letture. Sono tutte cose molto fattibili e su cui cittadini ci hanno dato fiducia».

IL PATTO CON L'EX SINDACA

L'apparentamento con le liste che avevano sostenuto la sindaca uscente Maria Teresa Senatore al primo turno (Fratelli d'Italia, Forza Italia, Liberi Insieme e Senatore Sindaco) ha portato al risultato sperato. Questa volta ha funzionato il semplice calcolo matematico della somma dei voti raggiunti da entrambi gli schieramenti al primo turno, che avevano visto Favero ottenere il 30 per cento e la Senatore il 25. Non si è verificato quindi l'effetto boomerang dell'accordo con il sindaco uscente, che in molti, visti anche i malumori e il detto-non detto di alcuni esponenti dei due gruppi, avevano pronosticato. Il gruppo della Senatore, che porta in Consiglio 5 suoi esponenti, potrà influenzare pesantemente le scelte del sindaco e della giunta. Favero però non crede a questa ipotesi. «Fatte le primarie, fatto il ballottaggio - ha detto ora non c'è più un gruppo A e un gruppo B: siamo un unico gruppo che deve lavorare assieme. La Senatore, che è stata un sindaco intelligente e che ha fatto anche cose che dovevano essere fatte, sa che non ci possono essere due sindaci nella stessa giunta. Poi il suo futuro lo deciderà lei».

In questo turno di ballottaggio ha tenuto anche l'affluenza, che si è attestata al 52,51 per cento. Al primo turno, quando però c'era il traino delle elezioni regionale e soprattutto del referendum per il taglio dei parlamentari, l'affluenza era stata del 62,92 per cento. Se si confronta però il dato con il ballottaggio delle amministrative del 2015 (46,69 per cento) questo secondo turno è stato più partecipato. Forse l'effetto di una campagna elettorale della Lega molto spinta, sia sui social che sulle piazze. A Portogruaro è arrivato per ben due volte il leader Matteo Salvini e prima della chiusura anche lo stravotato governatore del Veneto Luca Zaia. «Non solo loro», tiene a precisare Favero. «Altri sindaci della Lega sono venuti qui ripetutamente. Il che significa che la squadra è forte perché è stata costruita negli anni. Da questa esperienza ha aggiunto il neo primo cittadino abbiamo capito che il centrodestra deve essere unito e potrà avere grandi risultati in futuro. Finalmente lo abbiamo ricostruito e ora per dieci anni realizzeremo belle cose. Il centrodestra non ha bisogno di liste civiche pensate all'ultimo secondo, queste devono essere un valore aggiunto, non un valore da cui partire. Noi ci siamo apparentati con liste civiche del centrodestra, con elettori nostri».

Favero ha già la testa sui progetti per la città. «Come dice il nostro punto di riferimento a livello regionale, - ha concluso il sindaco - da domani si lavora pancia a terra per tutti i portogruaresi, nessuno escluso, soprattutto i più deboli».

Teresa Infanti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

