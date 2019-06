CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL VINCITOREMOGLIANO Un piccolo vantaggio di circa una quarantina di voti è stata fatale: Mogliano Veneto ha scelto di cambiare il suo primo cittadino, e ha deciso per lo sfidante Davide Bortolato. L'ex sindaco Carola Arena perde all'ultimo sprint la fascia tricolore, e il leghista può così accedere in Municipio per la prima volta da sindaco. Ancora incredulo, e con tutta la squadra di nuovi consiglieri e simpatizzanti, Davide Bortolato sorride, abbraccia i suoi, finalmente rilassato dopo un finale al cardiopalma che ha lo ha visto...